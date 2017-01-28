На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ

Защитники музея Исаакиевского собора и активисты НОД собираются на Марсовом поле в Петербурге. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», к 12.40 на площади уже порядка полутора сотен выступающих против передачи храма РПЦ, в том числе депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев.

Заявленный с 12 часов дня на 700 человек митинг Национально-освободительного движения начался на полчаса позже. При этом, на него пока пришло не более 10 человек, в том числе гееборец Тимур Исаев и экс-депутат ЗакСа Игорь Риммер.

В другой части поля с пикетом стоит сторонник Евразийского движения православный активист Иван Паньков, поддерживающий передачу собора церкви.

Напомним, ранее были поданы сразу три заявки о проведении мероприятия 28 января на Марсовом поле. Противники передачи Исаакиевского собора намерены провести акцию протеста в виде встречи с избирателями: депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и оппозиционер Андрей Пивоваров хотели провести митинг, Смольный отказал в согласовании по причине того, что место уже заявлено под проведение акции представителями Национально-освободительного движения (НОД), которые в количестве около 700 человек намерены выступать именно в этот день и в этом месте якобы в первую очередь против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намерен провести православный активист Иван Паньков.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.

Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.