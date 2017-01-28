Цукерберг выступил против указа Трампа о беженцах

Основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал обращение, в котором выступил с критикой в адрес указа президента США Дональда Трампа о беженцах.

В частности, он напомнил, что его предки приехали в США из Германии, Австрии и Польши, а родители его жены были беженцами из Китая и Вьетнама.

«Мы должны держать двери открытыми для беженцев и тех, кому нужна помощь. Это то, кто мы есть. Если бы мы отвернулись от беженцев пару десятилетий назад, семьи Присциллы (Цукерберг) не было бы здесь сегодня», — сообщил он.

Вместе с тем, он одобрил решение Трампа оказывать поддержку детям, которых родители-иммигранты привозят с собой в США, рассказав, что несколько лет назад преподавал в классе средней школы, где несколько лучших учеников не были зарегистрированы.