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28.01.2017 12:32
Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками
Об экзамене для настоящих мужчин, патриотизме и братстве в студии [Фонтанки.Офис] рассказывают председатель организационного комитета по проведению турнира – ветеран спецназа Владимир Говердовский и президент Союза ветеранов спецназа "Тайфун" Игорь Кривонос.
Первый открытый мемориальный турнир по смешанным единоборствам (ОСЕ) среди мужчин от 18 лет и старше, а также действующих военнослужащих собрал около 100 сильнейших спецназовцев России. Так бойцы отдают дань памяти легендарному петербургскому тренеру Александру Парамонову (Бате):
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