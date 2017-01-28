Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

28.01.2017 12:32

Об экзамене для настоящих мужчин, патриотизме и братстве в студии [Фонтанки.Офис] рассказывают председатель организационного комитета по проведению турнира – ветеран спецназа Владимир Говердовский и президент Союза ветеранов спецназа "Тайфун" Игорь Кривонос.