В Подмосковье напали на двух сотрудников Росгвардии

Сотрудникам Росгвардии пришлось применить табельное оружие, чтобы усмирить дебоширов. Инцидент произошел ночью 28 января в поселке Битца.

Как сообщает ГСУ СК по Московской области, около 00.30 двое росгвардейцев патрулировали территорию. На их глазах произошла драка: двое неизвестных били мужчину. Полицейские попытались остановить дерущихся. Однако те попытались скрыться.

Во время погони один из сотрудников правоохранительных органов дважды выстрелил в воздух. После этого преступник поднял с земли бутылку и бросился на человека в форме. Росгвардеец был ранен в левую руку.

Чтобы задержать преступника, второй полицейский выстрелил в нападавшего, попав в левую ногу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.