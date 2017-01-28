В Петербурге из-за невнимательности взрослых за сутки пострадали трое малышей

В трех районах Петербурга маленькие дети получили серьезные травмы: двое упали, один обварился кипятком.

Как стало известно «Фонтанке», первый инцидент произошел около 11 часов утра 27 января в квартире на Варшавской улице. Там, по предварительной информации, двухлетний мальчик получил ожоги горла, сделав глоток из носика чайника. Ребенка госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В полшестого вечера в кафе на Казанской улице со стула упала двухлетняя девочка, "скорая" увезла ее с ушибами ноги и живота.

А в полдевятого вечера в квартире на набережной Черной речки мать уронила в ванной на пол годовалую девочку, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По всем фактам полиция проводит проверки.