В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

В Подмосковье в результате столкновения на трассе легкового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек, еще пять получили ранения, об этом со ссылкой на​ представителя главного управления МВД по региону сообщает агентство РИАМО.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 09.25 мск на 131-м км трассы М-9 «Балтия». «Женщина, управляя автомобилем Kia, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Crafter», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что при аварии «женщина погибла, а пять человек из Volkswagen пострадали».

В данный момент, как уточнили в полиции, по факту произошедшего проводится проверка, сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 28 января, источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщал о том, что авария произошла на автодороге М-9 «Новая Рига» в подмосковном Волоколамском районе.

По информации собеседника агентства, там столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. По предварительным данным источника РИА Новости, в результате аварии погиб один человек, еще семеро пострадали.