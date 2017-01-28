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28.01.2017 11:45

Пропажа ребенка на Кузбассе привела к уголовному делу

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Причиной стало безвестное исчезновение ребенка, сообщает 28 января пресс-служба ГСУ СК по региону.

Школьница вышла из дома 26 января около 19.15 и не вернулась. До сих пор следователи и волонтеры не могут найти 12-летнего ребенка.

Отмечается, что на причастность к преступлению уже были проверены более 300 человек. Из дома, где жила девочка, следователи изъяли компьютер: они пытаются найти ребенка, в том числе, и через контакты в социальных сетях. Помимо этого школьницу ищут по подвалам, чердакам и обочинам дорог.

Дело курируют сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.


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