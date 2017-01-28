В Петербурге дизайнера штор избили, но не ограбили

На улице Шостаковича неизвестный мужчина среди бела дня беспричинно избил продавца-дизайнера салона штор прямо на рабочем месте. При этом преступник не взял ничего ценного.

Как стало известно "Фонтанке", инцидент произошел 27 января около 15 часов дня в салоне по продаже штор на улице Шостаковича. В магазин вошел солидный мужчина, на вид лет 45, в темной одежде. В этот момент в помещении была только 31-летняя женщина-дизайнер. Посетитель напал на нее, связал, избил. А после этого скрылся.

При этом нападавший не забрал ни денег, ни чего-либо ценного.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.