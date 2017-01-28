Демократы осудили указ Трампа о приостановке приема беженцев в США

Представители Демократической партии в сенате выступили с осуждением указа президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев и ужесточении миграционной политики, пишет The Hill.

Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк) написал на своей странице в Twitter: «Слезы текут сегодня вечером по щекам статуи Свободы». Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала шаг Трампа «предательством американских ценностей», а младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Трамп предоставил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) «путь к перерождению».

Согласно указу, подписанному Трампом, США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней. За это время, как указывается в документе, необходимо пересмотреть требования программы по приему заявок в программу беженцев и процесса их рассмотрения. Программа по приему беженцев из Сирии замораживается на неопределенный срок. Кроме того, на 90 дней ограничен въезд в Штаты лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Министерству национальной безопасности в соответствии с указом поручено разработать биометрическую систему контроля за всеми въезжающими на территорию США.

Действие указа распространяется также на тех, кто уже подал заявление о получении статуса беженца, и тех, чьи ходатайства приняты к рассмотрению. В дальнейшем при рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса беженца устанавливается приоритет представителям преследуемых религиозных меньшинств. Как говорил Трамп ранее, право на получение статуса беженца в приоритетном порядке получат преследуемые в Сирии христиане.