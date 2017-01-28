Петербуржец попросил полицию найти дочь в Риме

Житель Выборгского района Петербурга решил разыскать ребенка спустя два года после ее отъезда за границу. Причина поисков прозаична.

Как стало известно "Фонтанке", в полицию 27 января обратился 53-летний мужчина, живущий на улице Пархоменко, с просьбой разыскать 28-летнюю дочь в Италии. Девушка уехала в Рим, и последний раз отец с ней общался два года назад.

Однако не родственные чувства стали причиной внезапных поисков – найти ее петербуржец решил для решения вопросов о приватизации квартиры.

Напомним, недавно похожий случай был зафиксирован в Невском районе города: в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая потеряла отца в Париже год назад.