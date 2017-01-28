СМИ: В Госдуме одобрили введение платы за вход в природные парки России

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, согласно которому вход в природные парки России сделают платным, сообщает RT.

Документ предполагает поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Разработчики документа считают, что взимание платы за вход необходимо, так как эти территории имеют экологическую и эстетическую ценность, а жители городов оставляют в них много мусора.

Среди природных парков: Битцевский лес в Москве, Вепсский лес в Ленинградской области, Бажовские места в Свердловской области, Цимлянские пески в Волгоградской области.

В настоящее время в России платным является посещение только заповедников и национальных парков. Природные парки под эти требования не попадают.

Эколог Сергей Бузмаков полагает, что цена билета может составить 1500 руб., однако не будет превышать эту сумму. По его словам, нужны также льготы для детей и пенсионеров — они должны пропускаться бесплатно.