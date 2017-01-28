В Петербурге лжеполицейский обманул пенсионерку на 105 тысяч

Мошенник представился жительнице Невского района "полковником", который ведет борьбу с наркоторговлей, а его сообщник убедил отдать крупную сумму денег для проверки.

Как стало известно "Фонтанке", днем 27 января двое неизвестных преступников лишили 105 тысяч рублей 78-летнюю женщину, живущую на проспекте Солидарности. Сначала ей позвонил на домашний телефон мужчина, который представился полковником полиции, и сказал, что скоро к ней придет его сотрудник для установки камеры видеонаблюдения на лестничной клетке в рамках операции по борьбе с наркоторговлей на ее этаже. Уже через 10 минут заявился высокий хорошо одетый молодой человек, который убедил доверчивую пенсионерку, что наркоторговцев уже поймали, а они на допросе сказали, что торговали якобы в квартире пожилой соседки. Поэтому, для проверки нужно посмотреть деньги и переписать номера купюр.

Когда жертва вынесла сбережения, мошенник посоветовал сходить помыть руки, чтобы снять отпечатки пальцев, и скрылся с деньгами. Ведется розыск.