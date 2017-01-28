В Норвегии обвинили Москву в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета. Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

В Норвегии заявили, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

В свою очередь в российском посольстве данную информацию назвали паранойей.