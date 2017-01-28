Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны

По результатам анализа записей параметрического самописца эксперты пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки экипажа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, все системы самолета исправно работали до столкновения с водой. При этом ранее — после взрывотехнической экспертизы обломков лайнера — была опровергнута и версия о возможном теракте на борту или его обстреле с земли. Поэтому единственной версией расследования стала ошибка экипажа. Эксперты в настоящее время изучают работу летчиков во время взлета лайнера.

Также «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию крушения Ту-154 источник сообщает, что военные авиаэксперты чуть ли не ежедневно меняли планы и назначенные ими сроки подведения итогов. В первые дни после катастрофы предполагалось, что участники расследования приедут на совещание к министру обороны Сергею Шойгу и доложат ему о первых результатах своей работы после новогодних каникул, а глава Минобороны, в свою очередь, планировал доложить информацию руководству страны и поделиться ею с журналистами. Однако встречу пришлось переносить трижды, при этом окончательная ее дата пока не определена.

Это было связано с тем, по словам собеседника газеты, что сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны «давно забыли, как работать с пленкой». Все технические параметры последнего полета потерпевшего крушение лайнера были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон.

Военным экспертам удалось довольно быстро, пояснил эксперт, считать записанные на магнитный носитель основные параметры полета и результаты корректирующих действий экипажа. Однако при попытке расшифровать и проанализировать полученные данные возникли сложности, поскольку ни оборудования, ни специалистов для работы с прибором не осталось. По этой причине военные были вынуждены обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК).