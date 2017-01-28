Автомобиль сбил четырех рабочих возле остановки в центре Москвы

Автомобиль "ВАЗ-2114" сбил четырех пешеходов возле остановки на Кутузовском проспекте в Москве. Авария произошла 28 января.

Как отмечается, водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела на тротуар. В результате произошедшего один человек погиб.

Пострадавшие — рабочие, которые расчищали снег. Как уточняется, инцидент произошел перед Новоарбатским мостом в сторону центра. Водитель автомобиля также получил травмы.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и несколько бригад скорой помощи.

10 января автомобиль Mazda въехал на остановку общественного транспорта в подмосковных Люберцах. Водитель погиб, три человека, находившиеся на тротуаре, получили травмы.

В ноябре 2016 года легковой автомобиль врезался в трамвайную остановку на шоссе Энтузиастов в Москве. Тогда пострадали девять человек.