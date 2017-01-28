Жители Янино-1 остались без воды
Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло утром 28 января в деревне Янино-1 (Всеволожский район Ленобласти).
Без воды остались 1620 человек.
Подробности читайте на 47news.
Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло утром 28 января в деревне Янино-1 (Всеволожский район Ленобласти).
Без воды остались 1620 человек.
Подробности читайте на 47news.
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