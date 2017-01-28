Мужчина стрелял из ружья на улицах Красноярска

Инцидент произошел утром 28 января на проспекте Металлургов в Красноярске. Мужчина сначала использовал ружье в собственной квартире, а потом вышел с ним на улицу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, с информацией о ЧП в полицию обратились очевидцы, услышавшие звуки стрельбы на улице. На место тут же выехали сотрудники полиции. Дебошира задержали быстро.

Мужчиной с ружьем оказался 28-летний безработный, живущий на проспекте Металлургов. Выяснилось, что «Сайгу» он сначала использовал в собственной квартире, а потом вышел на улицу. При помощи оружия он сначала разгромил торговый павильон, а потом вышел стрелять на свежий воздух.

В полиции отмечают, что никто не пострадал. Оружие зарегистрировано. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.