В разговоре Трампа и Путина примет участие вице-президент США

Вице-президент США Майк Пенс примет участие в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, об этом сообщает CNN.

Роль Пенса в переговорах не уточняется.

Как напоминает телеканал, разговор между Трампом и Путиным станет первым диалогом президентов после инаугурации американского лидера.

«Я слышал, что будет обеспечен звонок, посмотрим, что произойдет», — прокомментировал готовящиеся переговоры сам президент США во время пресс-конференции в Белом доме. Он также добавил, что его команда планирует «иметь хорошие отношения со всеми странами».

«Если мы можем иметь хорошие отношения с Россией и Китаем, я полностью "за"», — отметил Трамп.

Телефонный разговор Путина и Трампа должен состояться в субботу, 28 января, об этом ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.​