В Москве ищут без вести пропавшую девушку

Следственные органы столицы разыскивают 23-летнюю девушку. Она ушла из дома 24 января и до сих пор не вернулась.

Как сообщает ГСУ СК по Москве, Наталья Меламед ушла из собственной квартиры, расположенной в одном из домов на Мытнинской улице столицы. Девушка ушла без объяснения причин. К сотрудникам правоохранительных органов обратился отец пропавшей.

Сейчас по факту пропажи человека проводится доследственная проверка.

«Приметы Натальи: рост 167, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые. Была одета в черный полушубок с капюшоном, джинсы и высокие сапоги», – говорят в СК. И просят свидетелей, видевших девушку, обратиться по телефону московской полиции – 02, или дежурной службы следственного управления – 8 (495) 690-44-51.