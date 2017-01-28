Помогите Дане обрести руки

Больница для двухлетнего Дани стала вторым домом. Врачи уже много для него сделали – у мальчика врожденная двусторонняя лучевая косорукость тяжелой степени. До победы осталось совсем чуть-чуть. Нужны только еще две операции. Одну из них сделают по квоте. На вторую квот нет, нужны деньги.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Даня Дубатов, 2 года.

Врожденная двусторонняя лучевая косорукость тяжелой степени.

Требуется операция. Стоимость 173 039 руб.

«Сын родился с тяжелой патологией – руки у него были коротенькие, кисти загнуты вовнутрь, на них не было больших пальцев. Центр имени Г.А. Альбрехта стал для нас вторым домом. Здесь сыну сделали уже четыре операции, две из них – на левой руке – помогли оплатить читатели Русфонда. Спасибо всем, кто откликнулся! Дане выровняли кисти, сформировали большие пальцы. Теперь сын может удерживать предметы, игрушки и даже собирать конструктор.

Но движения рук остаются скованными. Рентген показал, что у Дани дугообразно искривлены предплечья. Сыну снова предстоит долгое лечение: нужно оперировать обе руки. Операции необходимо провести в ближайшее время. Но получить две квоты в этом году нельзя. Просим вас помочь оплатить одну операцию! Самим нам не справиться. Муж работает строителем, я в отпуске по уходу за ребенком, живем в маленькой комнате в коммуналке». Марина Петухова, Санкт-Петербург.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Дане необходимо провести две операции. Первым этапом мы устраним деформацию предплечья левой руки. Операционное лечение правого предплечья будет выполнено по квоте в течение 2017 года».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 8,983 млрд руб. В 2016 году — 1 520 257 966 руб.

54 308 905 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.