Трамп: СМИ - это оппозиционная партия

Президент США Дональд Трамп считает, что средства массовой информации в Соединенных Штатах — это "оппозиционная партия".

В интервью Christian Broadcasting Network Трампа спросили, согласен ли он с характеристикой, прозвучавшей накануне от его главного советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, пишет РИА Новости.

"Да, я думаю, что СМИ во многом оппозиционная партия", — ответил Трамп.

Ключевой советник Трампа Бэннон в интервью New York Times назвал СМИ в США оппозиционной партией и заявил, что им стоит "заткнуться".

По его словам, СМИ "на 100%" ошиблись, добиваясь победы Хиллари Клинтон на президентских выборах и рассчитывая на эту победу.

Бэннон до августа руководил сайтом Breitbart News, который, в отличие от подавляющего большинства СМИ, поддерживал Трампа. Затем Бэннон стал ключевым советником предвыборной кампании Трампа, а сейчас занимает пост главного советника по стратегическим вопросам в Белом доме.

Трамп после прихода к власти заявил, что ведет "постоянную войну с нечестными СМИ".