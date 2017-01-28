Еще
01:49 28.01.2017
Пришлите свою новость!
01:39
В Мариинском зазвучит дневник Анны Франк
01:31
На «Диалогах» обсудят православную церковь и Трампа
01:17
«Театр post» приглашает петербуржцев погрузиться в музыкальный авангард
00:45
Fitch понизило рейтинг Турции
00:26
Трамп: СМИ - это оппозиционная партия
00:20
Фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы
00:08
Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу
00:02
Трамп: Сирийские христиане будут в приоритете при приеме беженцев в США
27/01
Биржи США ушли в минус
27/01
Трамп готов к новым переговорам с Мексикой
27/01
В США поднимут останки советского подводного корабля, на котором снимали "К-19" с Харрисоном Фордом
27/01
Болт вернул золотую медаль пекинской Олимпиады
27/01
В центре Канады упал военный самолёт
27/01
На Лебяжьей канавке серьёзно пострадал пешеход
27/01
Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
27/01
Российское посольство в Лондоне ответило Терезе Мэй стихами
27/01
«Зенит» начал сбор в Испании с победы над норвежцами
27/01
Источник «Фонтанки»: Мариинка должна быть счастлива, что Максакова не будет петь в ее стенах
27/01
Трамп: Надеюсь на "потрясающие" отношения с Путиным
27/01
Европейские послы посоветовали президенту Молдавии Додону не критиковать Евросоюз
27/01
В Средиземном море у Италии спасли около тысячи мигрантов
27/01
Одиннадцать рыбаков сняли со льда у форта «Риф» в Кронштадте
27/01
"Квадрат.ру": На загородном рынке заканчивается естественный отбор
27/01
Нефть дешевеет
27/01
Трамп позвонил президенту Мексики
27/01
ВТО назвала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза
27/01
В Финском заливе в тумане заблудились рыбаки
27/01
Куратор общественных проектов Кремля уйдет на работу в Минобрнауки
27/01
Пьяный водитель напал на полицейских в Приморском районе
27/01
Посол США в РФ: Антисемитские мифы в России полностью не исчезли
27/01
ВМС Украины заявили об обстреле судна Россией
27/01
Роспотребнадзор не нашел червей в детских новогодних подарках
27/01
В Дании назначат «цифрового посла» для переговоров с Apple и Google
27/01
В Пензе объявили режим ЧС
27/01
Минтруд пересмотрит запрет от 1974 года о работе женщин в шахтах
27/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 января
27/01
Поезд ОЖД протаранил выехавший на переезд автомобиль
27/01
Жалобу семьи Дель на органы опеки отказались рассматривать в суде
27/01
Скончался первый глава непризнанной ЛНР Валерий Болотов
27/01
В России вновь обнаружили сомнительный «Экзодерил»
27/01
Грузовик с металлом исчез по дороге из Петербурга в Череповец
27/01
Финляндия отказывается платить за "дыру" в бюджете ЕС после Brexit
27/01
Итоги конкурса на строительство Верховного суда за 29,5 млрд рублей отменены
27/01
В Венгрию могут начать поставлять российский газ
27/01
РЖД оценит экономические обоснования двух вариантов трассы "Аэроэкспресса" до Пулково
27/01
Из-за ASUS двое граждан Узбекистана не улетели из Пулково
27/01
Тенденция: новостройки в Петербурге становятся дороже готовых квартир
27/01
Советник Трампа: В администрации действительно обсуждается снятие санкций с России
27/01
Новые суточные билеты на транспорт использовали в Петербурге уже 140 тысяч раз
27/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий
27/01
ПСВ отказался продавать «Зениту» своего полузащитника Дэйви Преппера
27/01
СК: Три с половиной миллиарда рублей составил ущерб, нанесенный группой Гайзера
27/01
О Дональде Трампе снимут байопик
27/01
Конгресс США попросили затруднить снятие санкций с России
27/01
Закон об отмене празднования 8 Марта и 9 Мая обсудят на Украине
27/01
В Барселоне хотят запретить строить отели
27/01
«ДП»: Акционеры «О'Кей» хотят продать сеть за 2 млрд долларов
27/01
Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище
27/01
«Квадрат»: Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
27/01
Двое пострадавших при пожаре на скалодроме Rock Town - в реанимации
27/01
ФАС: Контракт по стадиону на Крестовском на 950 млн заключили с нарушениями
27/01
Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза
27/01
Начальник Сыктывкарской транспортной полиции внезапно умер после совещания у начальства в Петербурге
27/01
СМИ: Действующий чемпион Голландии близок к переходу в «Зенит»
27/01
Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже
27/01
Лукашенко: Мы не собирамся воевать за независимость
27/01
Вице-губернатор Кириллов поддержал идею создания «Открытой сцены» в Петербурге
27/01
Одиннадцать миллиардов потратит бюджет на содержание Госдумы в 2017-м
27/01
Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его квартиру
27/01
В Сбербанке на Невском открыли мемориальную доску сотрудникам блокадных сберкасс
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
28.01.2017 00:08

Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу

Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя в шутку сказал, что отказался от перехода в "Зенит" из-за сурового климата в России. Ранее в СМИ появилась информация, что питерский клуб предлагал за него 18 миллионов евро.

- У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется), – цитирует Globo Esporte Тиагу Майю. – Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в "Сантосе" у меня есть неоконченные дела.

Источник: Спорт-Экспресс


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22

«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat

16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы
Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу
Болт вернул золотую медаль пекинской Олимпиады
«Зенит» начал сбор в Испании с победы над норвежцами
ПСВ отказался продавать «Зениту» своего полузащитника Дэйви Преппера
СМИ: Действующий чемпион Голландии близок к переходу в «Зенит»
Маурисио может покинуть «Зенит»
Витамины «Компливит» признали допингом
Луческу назвал игроков «Зенита», отправившихся на сборы в Испанию
Тарасова и Морозов стали чемпионами Европы
Как «Зенит» будет догонять «Спартак»
«Я не продаю родину, я ищу возможность соревноваться»
Как собрать стадион?
«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег
Что нам рассказали о «Зените»
Вся надежда на киберфутбол
Как победить СКА
Куда пропадают воспитанники «Зенита»?
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Кокорина осудили за наркобарона
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Жан Татлян — о сыре и мафии от шоу-бизнеса

Мэр Хельсинки станцевал в честь 100-летия независимости Финляндии

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
ГК «Эталон»
18.04.2016 12:22
«ЛенСпецСМУ-Комфорт» – лучшая строительная компания среднего и малого бизнеса
15 апреля состоялось торжественная церемония награждения победителей ежегодного профессионального конкурса «Строитель года – 2015». Лучшей компанией в сфере малого и среднего бизнеса было признано ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» (входит в ГК «Эталон»)
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.