Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу

Полузащитник "Сантоса" Тиагу Майя в шутку сказал, что отказался от перехода в "Зенит" из-за сурового климата в России. Ранее в СМИ появилась информация, что питерский клуб предлагал за него 18 миллионов евро.

- У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется), – цитирует Globo Esporte Тиагу Майю. – Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в "Сантосе" у меня есть неоконченные дела.