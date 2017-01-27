Трамп готов к новым переговорам с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тому, чтобы начать переговоры по торговым соглашениям с Мексикой, передает Reuters.

«Мы собираемся начать новые переговоры по торговым соглашениям с Мексикой. И это будет хорошо для обеих стран», — сказал он.

Он также отметил, что надеется на старт переговоров в ближайшие месяцы, пишет "Газета.ру".

Ранее Трамп позвонил президенту Мексики, отменившему поезду в США. Это произошло после того, как президент Соединённых Штатов подписал указы о строительстве стены на границе США и Мексики и возложил затраты на её строительство на соседнюю страну.