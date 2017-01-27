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27.01.2017 23:24

В США поднимут останки советского подводного корабля, на котором снимали "К-19" с Харрисоном Фордом

Суд в штате Род-Айленд постановил убрать из реки Провиденс в одноименном американском городе обломки советской подлодки, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Подлодка К-77, или Juliett 484 по классификации НАТО, была продана по окончании холодной войны. Она использовалась в роли бара-ресторана в Хельсинки. В 2002 году на корабле снимали фильм "К-19" с Харрисоном Фордом. Позже американская компания USS Saratoga Museum Foundation выкупила субмарину и превратила ее в плавучий музей.

В 2007 корабль затонул в результате шторма, и его корпус был продан на металлолом. Останки подлодки и других судов из реки Провиденс должна извлекать компания Rhode Island Recycled Metals. Она должна была приступить к работам еще в декабре, однако до сих пор не получила необходимых разрешений. Суд на этой неделе перенес предельный срок исполнения решения на два месяца, пишет РИА Новости.


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В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
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