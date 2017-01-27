Российское посольство в Лондоне ответило Терезе Мэй стихами

Посольство России в Лондоне опубликовало в своем микроблоге в Twitter стихотворный шуточный ответ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, посоветовавшей Америке соблюдать с Россией принцип "сотрудничай, но берегись".

"Сотрудничай, но берегись", — премьер предупредила.

Насколько знаем мы, холодная война давно уже почила".

Мэй, выступая накануне на съезде республиканцев в Филадельфии, сказала, что Рональд Рейган в свое время следовал в отношениях с СССР принципу "доверяй, но проверяй". По ее словам, с президентом Путиным "мой совет — сотрудничай, но берегись", напоминает РИА Новости.

Также она заявила, что Великобритания будет настаивать на сохранении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.