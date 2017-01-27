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27.01.2017 22:29

«Зенит» начал сбор в Испании с победы над норвежцами

Футбольный клуб «Зенит» начал сбор в Испании с победного матча. Со счетом 1:0 сине-бело-голубыми был обыгран норвежский «Волеренг».

С первых минут в составе питерского клуба на поле вышли: Андрей Лунев, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс (капитан), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Йоан Молло, Лука Джорджевич. Единственный гол забил Эрнани на 11-й минуте встречи. По ходу встречи на замены вышли Лесовой (45 минута) и Данни (68) вместо Мака и Мусаева соответственно.

Напомним, первые сборы «Зенит» провел в Дубае. Там сине-бело-голубые провели шесть встреч, в трех из которых были одержаны победы, еще в трех был зафиксирован ничейный результат.


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