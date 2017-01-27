Источник «Фонтанки»: Мариинка должна быть счастлива, что Максакова не будет петь в ее стенах

Набирает обороты скандал со снятием со спектакля солистки Мариинского театра Марии Максаковой. В ближайшем представлении оперы «Пиковая дама» в партии Графини вместо певицы выйдет меццо Елена Витман. Также отсутствует информация о дальнейших выступлениях Максаковой на мариинской сцене. Кроме того, удалена страница певицы с сайта московского театра «Геликон-опера», с которым сотрудничала Мария Максакова.

Напомним, ранее сайт «Эха Москвы» сообщил, что пресс-служба театра подтвердила факт отмены выступления певицы в опере «Пиковая дама» 30 января. Также радиостанция сообщила о том, Мария Максакова и ее муж, экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, давший Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего украинского лидера Виктора Януковича, с прошлого года живут в Киеве.

В настоящее время связаться с исполнительницей не удалось, не отвечают на звонки и ее агенты. В последний раз Максакова выступала в Мариинском театре 28 декабря в опере «Левша».

Источники «Фонтанки» в оперных кругах по-разному оценивают сложившуюся ситуацию. «В свое время Мариинский театр, пытаясь заполнить брешь в труппе и получить хорошее, глубокое меццо-сопрано, которое сейчас в редкость, вложила максимум усилий в расцвет таланта Максаковой, – отмечает один собеседник нашего издания. – Путем огромных усилий из в общем-то вполне обычного голоса певицы удалось сделать примечательную вещь. Максакова блеснула в партиях Шарлотты в опере «Левша» и Элен Безуховой в «Войне и мире», всем запомнилось ее более, чем достойное выступление в «Ариадне на Наксосе» в партии Композитора, когда певица создала примечательный андрогинный образ. Если Максакова сама решила не сотрудничать с театром – это печальный для Мариинки факт. Если Мариинский театр сам решил отказаться от Максаковой, это значит, что масса сил и средств были потрачены зря».

«То, как Мариинский театр пиарил в свое время Максакову, вызывало оторопь, – поделился еще один наш оперный источник. – У певицы очень своеобразный, неприятный тембр, никак не подходящий для оперного пения. Если Максакова больше не будет петь в стенах театра, Мариинка должна быть просто счастлива».

Добавим, что личный сайт певицы первым делом предлагает посетителям познакомиться с композицией «Самая твоя», которую Максакова записала в стиле «поп».