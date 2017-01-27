Европейские послы посоветовали президенту Молдавии Додону не критиковать Евросоюз

Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдавии Игорю Додону воздержаться от резких выпадов в адрес ЕС в ходе его предстоящего визита в Брюссель 6–7 февраля.

Об это пишет "Газета.ру" со ссылкой на источник «Интерфакса» в дипломатических кругах. Также молдавскому лидеру было рекомендовано не упоминать возможность денонсации соглашения с ЕС.

«Мы ознакомились с позицией президента по ряду важных проблем развития отношений между Молдовой и ЕС. На этот раз они были менее эмоциональны, Додон привел аргументацию своей позиции. Стороны согласились, что сотрудничество между РМ и ЕС будет продолжено на благо людей», — сказал дипломат.

Додон намерен организовать в Молдавии референдум о денонсации соглашения об ассоциации с ЕС. Также Додон запросил для Молдавии статус наблюдателя в ЕврАзЭс.