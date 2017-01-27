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27.01.2017 22:08
22 Комментариев

Битва за Исаакий на Потешном поле

В Петербурге сторонники и противники передачи РПЦ Исаакиевского собора готовы заявить о своей позиции. Силы стороны оценивают в тысячах и говорят о мире. Полиция готовится.
Битва за Исаакий на Потешном поле

На Марсовом поле 28 января сойдутся участники сразу трех акций. Одну проведут православные активисты в форме массового пикета. Эти выступают за передачу Русской православной церкви Исаакиевского собора. Альтернативное собрание, в формате встречи депутатов с избирателями, заявили противники того, чтобы один из самых доходных музеев Северной столицы превратился в полноценный православный храм. Так совпало, что в одно и то же время, на одну и ту же площадь придут соратники Национального освободительного движения, которые ранее выступали за Исаакий — Церкви, но в субботу намереваются выразить протест политике Центробанка.

Изначально заявку на митинг на Марсовом поле подавали депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и оппозиционер Андрей Пивоваров. О том, что они намерены именно 28 января митинговать на Марсовом поле, было заявлено на народном сходе на Исаакиевской площади 13 января. 16-го числа соответствующую заявку отправили  в Смольный.

Через два дня стало известно, что в митинге на Марсовом поле им было отказано по причине того, что ранее на эту площадку заявилось Национально-освободительное движение Евгения Федорова. Борцы за музей подали уведомление о проведении мероприятия в гайд-парке на Марсовом, но и тут не успели. Смольный ответил, что 28 января с 10 до 19 часов в специально отведенном месте состоится другая акция с противоположным смыслом: с целью поддержки решения органов власти передать Исаакиевский собор РПЦ.

«Проведение публичного мероприятия в заявленном месте не должно нарушать прав и свобод граждан, участников публичного мероприятия, информация о котором поступила раньше и может привести к созданию конфликтных ситуаций», – говорится в ответе Смольного депутатам.

Почти дословно повторили «Фонтанке» эту позицию в комитете по законности и правопорядку: «Мы же не хотим столкнуть лбами людей».

В администрации Петербурга депутатам предложили провести митинг в рабочий понедельник, 30 января, либо переместиться в субботу на окраину города, например, в Удельный или Приморский парк Победы. Но те не могли себе позволить поступиться временем и местом и позвали своих единомышленников на Марсово поле, избрав формат встречи народных избранников с избирателями, который не требует согласований с властями.

Примечательно, что заявка НОДа на митинг численностью 700 человек касается не Исаакия в контексте РПЦ, а политики Центробанка и его кредитной ставки. В движении при этом поясняют, что говорить на своем митинге собираются не только про экономику, но и про патриотизм.

«Дело в том, что, если вы патриот, а именно такие люди – участники нашего движения, то вы, даже не зная этого, член НОДа. Поэтому мы знаем, что на наш митинг придут патриоты, им будет предоставлен свободный микрофон, и они выскажут свою позицию о передаче Исаакия», – заявил в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] участник НОД Николай Никишин.

Он же пообещал дать слово даже настроенной скептически депутату ЗакСа Оксане Дмитриевой. Правда, только в том случае, если та прекратит называть провокацией отказ Смольного согласовывать акцию защитникам музея Исаакиевский собор.

Кстати, сами НОДовцы не помнят досконально, сколько собирались выводить на свой митинг людей: активист в эфире «Фонтанки» обмолвился о 1,5 тысячах, в Смольном уточнили, что в заявке речь о семи сотнях.

Еще 50 человек, но теперь уже по теме передачи Исаакиевского собора РПЦ намерен вывести на Марсово поле православный активист Иван Паньков. Он сообщил «Фонтанке», что подал заявку на массовый пикет 17 января (то есть на следующий день после депутатов-защитников музея). Паньков намерен вывести на массовый пикет всех своих друзей, которые, что логично, называют себя православными активистами, сторонниками Евразийского союза, «Народного собора» и других, схожих по смыслу организаций.

Паньков отрицает прямую взаимосвязь с петербургской епархией, хоть и подтверждает, что регулярно посещает ее мероприятия, в том числе крестные ходы. Изначально сторонник передачи собора РПЦ планировал, что все его 50 друзей придут в разное время – с 10 до 19 вечера, а затем, по его словам, некоторые не смогли, поэтому пришлось сократить мероприятие с 13 до 15 часов (аккурат в то же время, что наметили для себя противники передачи собора).

Пока участники всех трех встреч настроены на мирный лад, а в НОДе утверждают, что первыми кинутся защищать, например, Оксану Дмитриеву, если на нее кто-нибудь нападет. Тем не менее, по практике предыдущих встреч ультрапатриотически настроенных граждан и оппозиции, можно сделать обратные выводы: например, на акции «Весны» один из таких граждан облил оппозиционера химикатами, а не так давно фотограф Давид Френкель пожаловался, что на него напал активист НОД.

Напомним, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ стало известно в конце прошлого года. Официально о том, что «вопрос решен» губернатор Георгий Полтавченко объявил 10 января. При этом ранее, в 2015-м, градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.

Ксения Клочкова,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (22)
deniszakharov
27 января 2017 г. 23:46
Randy: я не понимаю, кто такой верующий. Хотя бы с позиции законодательства светского государства. Нельзя вводить термин "оскорбление чувств верующего" при отсутствии определения самого "верующего".
deniszakharov
27 января 2017 г. 23:41
Михаил Кузнецов: в перечисленных странах хорошо развиты институты демократического государства — нормальные и стабильные законы защищающие человека и его права, развитая и независимая судебная система, низкий уровень коррупции и пр. В общем — чем более развитое государство, тем меньше на общество требуется влияние религии и наоборот. РПЦ, по моему мнению, используется государством для поддержания управляемости в нашем обществе, отсюда мы видим такое нарочитое сращивание чиновников и священнослужителей, в т.ч. всякие VIP поездки регулярно на Афон и пр.
Oleg_I
27 января 2017 г. 23:37
Я вот тут подумал с утра — а не сходить ли в Исаакий, пока попы его не прибрали и все там не уничтожили внутри, как все вокруг пугают. Все-таки в сознательной жизни ни разу внутри не был, только на колоннаду забирался. Посмотрел цены. 250 просто внутрь зайти, по сторонам посмотреть, плюс 200, если аудиогид брать, плюс 150 колоннада. И подумалось мне в этот момент — а идите-ка вы, братцы, хоть к РПЦ, хоть к черту на рога.
Randy
27 января 2017 г. 23:37
deniszakharov: кто такой верующий, еще можно понять, а вот что такое оскорбление чувств верующих, это уже понять затруднительно.
IskanderW
27 января 2017 г. 23:36
deniszakharov: Тест № 1 Передвижение предметов "Истинно говорю вам: "Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажите горе сей: перейди отсюда туда", и она перейдет. И ничего невозможного не будет для вас" (Матфея, 17:20) Испытуемый должен будет подвинуть кучу песка (ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ) весом 1 тонна на 1 метр силой веры. Тест № 2 "Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;" Марка 16:16-17. Испытуемый должен будет набросать коротенькое эссе на тему "Почему я уверовал" на языке, рандомно выбранном из всех мировых с помощью лототрона. Тест № 3 Продолжение предыдущей цитаты "будут брать змей" Марка 16:18. Испытуемый получает комплект из чёрной мамбы в правую руку и гремучей змеи в левую на 10 минут. Тест № 4 Продолжение предыдущей цитаты "и если что смертоносное выпьют, не повредит им" Марка 16:18. Испытуемый должен выпить рандомный смертельный яд и закусить мышьяком. Тест № 5 самый легкий "возложат руки на больных, и они будут здоровы" Марка 16:18. Испытуемый должен наложением рук вылечить своего родственника, предварительно зараженного чумой или сибирской язвой. :)
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