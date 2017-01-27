В Средиземном море у Италии спасли около тысячи мигрантов

Около тысячи мигрантов, пытавшихся на надувных лодках добраться из Африки к берегам Европы, были спасены вечером в Средиземном море, сообщила служба береговой охрана Италии.

На одной из лодок было обнаружено тело умершего беженца.

Всего за последние сутки под координацией римского оперативного центра при министерстве транспорта Италии были осуществлены девять поисково-спасательных операций, в которых приняли участие корабли и катера итальянской службы береговой охраны, а также суда ряда международных неправительственных организаций, передает РИА Новости.