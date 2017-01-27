Одиннадцать рыбаков сняли со льда у форта "Риф" в Кронштадте

Одиннадцать рыбаков сняли со льда Финского залива у форта "Риф" близ Кронштадта. Спасатели нашли потерявшихся в тумане любителей подледной ловли, и везут их на берег.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

По данным ведомства, около 21 часа сотрудники МЧС, выехавшие на вызов по поводу заблудившихся на льду Финского залива в районе Кронштадта семи рыбаках, нашли их в районе форта "Риф". По льду до спасателей они прошли около двух километров за три часа.

Мужчины, ловившие рыбу в районе форта «Шанец», связались с МЧС сами, примерно в 18:20 27 января. Они сообщали, что из-за тумана не видят берег и потеряли ориентир.

На поиски рыбаков в тумане вышли два катера на воздушных подушках. Спасатели зажигали сигнальные огни, которые могли бы послужить ориентирами рыбакамв условиях плохой видимости.

Напомним, что власти Петербурга запретили горожанам выход на лёд с 15 декабря прошлого года по 15 января 2017-го, а также в период ожидаемой весенней оттепели – с 15 марта по 15 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор города Георгий Полтавченко. Сеёчас официального запрера за зимнюю рыбалку нет.