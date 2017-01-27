Трамп позвонил президенту Мексики

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики после его отказа от личной встречи.

Как передает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Рress, разговор продлился около одного часа. Представители лидеров обеих стран подтвердили данный факт.

Ранее Трамп заявил, что его встречи с мексиканским лидером Энрике Пена Ньето будут «бесплодными», пока Мехико не научится относиться к Вашингтону с уважением.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что президент США введет налог на импорт из Мексики, чтобы оплатить сооружение стены на границе.

Напомним, одним из первых указов нового президента США стал документ о строительстве стены на границе с Мексикой. Причем, Трамп возложил затраты на её строительство на южного соседа США. После этого президент Мексики отменит свой визит в Северную Америку.