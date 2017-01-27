Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили знакомые и милые сердцу песни на сцене театра Буфф.

Такой подарок ветеранам подготовили активисты движения «Бессмертный Ленинград», образованного по инициативе председателя совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федора Туркина.

ГК «РосСтройИнвест»

«27 января – это великий день в истории нашего города, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы, как ленинградцы и петербуржцы, как россияне не имеем право быть в стороне от этого величайшего события», – заявил лидер движения «Бессмертный Ленинград Фёдор Туркин

Сохранение и передача памяти свидетелей войны новому поколение – вот главная задача общественного движения.

ГК «РосСтройИнвест»

«Песня – это прекрасная музыка и важные слова. О любви, о силе, о прощании и встрече. Это очень важные слова. Песня позволяет перенестись из одного времени в другое, а «Бессмертный Ленинград» – это как раз связь времён. И поэтому песня — это наше оружие, – пояснил Фёдор Туркин. – И это так легло на сердце публики. Публика – в основном, это ветераны. И мы очень рады, что они вышли после концерта счастливые, вдохновлённые и дай бог им всем здоровья!»

То, что музыкальный подарок понравился гостям, не вызывает сомнений. Под конец концерта любимые песни вместе с солистами хором уже пел весь зал.

«Словами не передать! Только замечательные слова, с болью и радостью, со слезами на глазах. Такой концерт! Большое спасибо устроителям этого концерта, – поделилась председатель совета ветеранов округа Полюстрово Светлана Арсеньева. – Замечательно подобраны песни и репертуар. Лучше просто не пожелаешь! Мы все в восторге, честно говоря даже не ожидали, что будет такой концерт».

ГК «РосСтройИнвест»

Стоит отметить, что праздничные мероприятия «Бессмертного Ленинграда» проводятся на частные средства патриотов города и просто небезразличных людей, хранящих память о подвиге предков.

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