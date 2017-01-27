В Финском заливе в тумане заблудились рыбаки

Окутавший Петербург туман не только вызвал всплеск ДТП, но и помешал семи рыбакам в Кронштадском районе найти берег. Пропавших ищут спасатели.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, семеро рыбаков, потерявшихся в условиях ограниченной видимости в районе форта «Шанец», связались со спасателями сами в районе 18:20 27 января. Сотрудники МЧС организовали спасательную операцию: на поиски заблудившихся в тумане рыбаков вышло судно на воздушной подушке. Ориентирами рыбакам служат сигнальные огни, которые зажигают спасатели.

Как ответили в ведомстве, связь с заблудившимися есть.

Напомним, гулять по льду петербуржцам запретили с 15 декабря прошлого года по 15 января, а также в период ожидаемой весенней оттепели – с 15 марта по 15 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор города Георгий Полтавченко.