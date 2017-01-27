Куратор общественных проектов Кремля уйдет на работу в Минобрнауки

Начальник Управления общественных проектов (УОП) президента Павел Зенькович станет статс-секретарем — замминистра образования, рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Емельянов.

«Мы ожидаем Павла Станиславовича в ближайшие дни у нас. Его приход в ведомство усилит компетенции министерства, в том числе в части взаимодействия с госорганами, администрацией президента, правительством и т.д.», — заявил РБК Емельянов.

Наиболее вероятным сменщиком Зеньковича в должности начальника управления собеседники РБК, близкие к Кремлю, называют Сергея Новикова, который в настоящее время занимает пост замначальника Управления внутренней политики и отвечает за информационную повестку.

Оба управления — и УОП, и УВП — находятся под кураторством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Назначение Зеньковича в Министерство образования глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин объясняет тем, что глава ведомства Ольга Васильева серьезно перестраивает работу министерства: «Соответственно, есть необходимость в компетентном специалисте — заместителе министра, который бы обеспечивал взаимодействие министерства с администрацией президента, Федеральным собранием».

Если исходить из компетентности и опыта Павла Зеньковича, то его назначение будет выглядеть логичным и удачным, добавляет Костин: «Зенькович работал в правительстве, МИДе, администрации президента, у него хорошие отношения со спикером Госдумы».