Пьяный водитель напал на полицейских в Приморском районе

Проверка документов обернулась для сотрудников полиции «догонялками» с водителем во дворе дома на Богатырском проспекте в Петербурге. Успокоить дебошира помог прохожий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в полдень 27 января в районе дома 7 по Богатырскому проспекту служебная автомашины отдела ГИБДД заставила остановиться темную иномарку после того, как водитель грубо нарушил правила дорожного движения, экстренно затормозив и свернув во двор. За рулем оказался 33-летний мужчина, который решил не дожидаться проверки автомобиля и попытался отстоять свою свободу, набросившись на двух сотрудников полиции. Мужчина то пытался драться со стражами порядка, то убегал от них. Вмешавшийся в потасовку прохожий сам едва не пострадал. В результате правоохранители справились с агрессивным водителем, который, как оказалось, был нетрезв.

Буйного правонарушителя, оказавшего активное сопротивление при задержании, отправили сначала на медицинское освидетельствование, а потом в территориальный отдел полиции. Там в отношении него составили сразу три административных протокола: нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.