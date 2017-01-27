Посол США в РФ: Антисемитские мифы в России полностью не исчезли

Антисемитизм в России еще полностью не изжит, считают в американском посольстве. Посол США Джон Теффт 27 января в своем ЖЖ-аккаунте описал, как он отмечал сегодня День памяти жертв Холокоста, и заметил, что "антисемитские мифы" в российском обществе все еще живучи.

"Россия добилась значительных успехов в борьбе с антисемитизмом, который на протяжении веков приводил к страданиям стольких людей. Это крайне важное достижение, о котором я с радостью сообщил коллегам в Вашингтоне, которые отслеживают эту тему, – написал Теффт. – Но даже сейчас, когда российские евреи могут чувствовать себя более защищёнными, чем когда-либо, всё ещё имеют место проявления нетерпимости. Как показали недавние события, антисемитские мифы и теории заговора полностью не исчезли. К счастью, в случае необходимости лидеры российской еврейской общины готовы дать быстрый и решительный ответ".

Напомним, на этой неделе вице-спикер Госдумы Петр Толстой негативно высказался о противниках передачи Исаакиевского собора РПЦ, назвав их потомками "вышедших в 1917 году из-за черты оседлости с наганами в руках". Получив крайне возмущенную реакцию общественности в ответ, Толстой лично отправился мириться и объясняться с главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.