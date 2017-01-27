Роспотребнадзор не нашел червей в детских новогодних подарках

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области по результатам проверки сообщило, что в подарках, распространенных перед Новым годом по линии соцзащиты, не было червей, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Светлану Каурову.

«Отраженная в жалобах информация не подтвердилась, наши специалисты не обнаружили в конфетах ни червей, ни плесени», — сказала Каурова.

Она добавила, что на исследование был взят товар у индивидуального предпринимателя, формировавшего подарки по заказу соцзащиты. Теперь специалистам предстоит проверить также компанию, поставлявшую сладости.

Ранее сообщалось, что в Иркутске детям-льготникам на Новый год подарили червивые конфеты. Родители написали три жалобы — в управление Роспотребнадзора, в минсоцразвития региона и производителю конфет.