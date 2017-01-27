Самые влиятельные люди в петербургском парламенте - 2016

Ни один из наших рейтингов не обновился так сильно, как рейтинг влиятельности в городском Законодательном собрании. На то есть объективные причины: осенью прошли выборы, состав парламента разительно поменялся – из 50 прежних депутатов уцелел только 21.

Однако дело не только и не столько в этом. Поменялись факторы влиятельности. Поскольку спикер ЗакСа Вячеслав Макаров добился абсолютной власти, главным таким фактором стало доверие с его стороны. Наличие же у депутата собственных ресурсов и собственных интересов превратилось, наоборот, в отягчающее обстоятельство.

1. По итогам сентябрьских выборов Вячеслав Макаров достиг в Мариинском дворце абсолютной и ничем не ограниченной власти. Его потенциальный конкурент внутри партии Сергей Анденко в последний момент по не нашедшей до сих пор внятного объяснения причине снялся с выборов, соратница Анденко Татьяна Захаренкова совершенно очевидно проиграла праймериз не без помощи Вячеслава Макарова. Не представлявшие угрозу, но, тем не менее, замеченные 4 года назад в преступных симпатиях к Константину Серову Андрей Черных и Виталий Мартыненко оказались единственными депутатами-единороссами, проигравшими выборы. Слишком умный Виталий Милонов отправлен в Думу. Вместо них избраны люди, в чьей лояльности спикер может не сомневаться – сам отбирал.

2. Денис Четырбок занял место Виталия Милонова – избрался в его округе и возглавил оставленный им комитет по законодательству ЗакСа. В прежние демократические времена этот комитет считался органом совершенно затрапезным, а теперь имеет ключевое значение, являясь главным разработчиком законов для всей фракции «Единой России» и, таким образом, всего ЗакСа. Денис Четырбок – классический пример нового поколения депутатов: выходец из окружения Вячеслава Макарова, сделавший карьеру в его аппарате и всем ему обязанный. Пользуется у него доверием.

3. Сергей Никешин, наоборот, пример вымирающего вида: человек, обладающий собственной историей и собственными весьма большими ресурсами. От того, чтобы разделить судьбу Сергея Анденко, его спасло, видимо, то, что Анденко занимался политикой и представлял для Вячеслава Макарова непосредственную угрозу. Никешин интересуется исключительно строительством и непосредственной угрозы не представляет. Но строительство – это единственная сфера, в которой ЗакС обладает реальными полномочиями. Поэтому Никешин – в верхней части рейтинга.

4. Последовательный либерал и оппозиционер Максим Резник упрочил свое положение и роль, которую играл и в прошлом созыве. Он, наверное, самый нужный депутат для Вячеслава Макарова. Статус лидера «Единой России» не позволяет спикеру выступать с критикой в адрес Смольного или его структур. Кроме того, такое поведение в любом случае не соответствует его психотипу. В то же время Макарову это бывает необходимо, и по мере того, как он, укрепившись в Мариинском дворце, будет распространять свою власть за его пределы, – все больше. Тогда как Максим Резник выступает с критикой власти легко и эффектно. Возможно, именно он запугал Смольный до такой степени, что отбил у него всякое желание заниматься сентябрьскими выборами.

5. Представитель ЛДПР Максим Яковлев в нынешнем созыве, как и в прошлом, возглавил ключевой Бюджетно-финансовый комитет. Если раньше передача такого важного комитета самой маленькой фракции выглядела как покупка лояльности (в прошлом созыве ЕР не хватало собственных голосов для принятия законов), то теперь партия власти в голосах ЛДПР не нуждается. Поэтому сохранение за собой БФК – личная заслуга Максима Яковлева.

6. Все последние годы Сергей Соловьев считался человеком, близким к Вячеславу Макарову. Поэтому то, что он получил вице-спикерское кресло, никого не удивило. Близость к спикеру и формально высокий пост могли бы поднять Соловьева и выше. Возможно, скоро он себя проявит.

7. Александр Тетердинко возглавляет фракцию «Единой России». Это, во-первых, важно потому, что он осуществляет оперативное руководство фракцией, принимающей все решения. А во-вторых, потому, что он не занял бы этот пост, не пользуясь полным доверием со стороны Вячеслава Макарова. При этом у Тетердинко есть собственная биография и собственные ресурсы.

8. Анатолий Дроздов прославился тем, что во время выборов в 2011 году на глазах всего избирательного участка пытался пропихнуть расческой в урну застрявшую там толстую пачку вброшенных бюллетеней. Благодаря чему стал звездой YouTube. Это, однако, никак не сказалось на его карьере. Более того, в глазах начальства Дроздов, видимо, зарекомендовал себя человеком решительным, способным оперативно принимать смелые управленческие решения. Не помешала эта история ему и стать вице-спикером. Что, очевидно, свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны Вячеслава Макарова.

9. Оксана Дмитриева стала депутатом ЗакСа вынужденно, но не потеряла присущей ей энергии. Эксперты по-разному оценивают ее перспективы, так как пока непонятно, в какой степени она сможет реализовать свой потенциал в провинциальных условиях нашего ЗакСа.

10. Фракция «Справедливой России» сократилась с 12 человек в прошлом созыве до 3 в нынешнем. Впрочем, сила ее бессменного лидера Алексея Ковалева не в числе депутатов (тем более что и раньше не все они его слушались), а в личной харизме и статусе главного специалиста по памятникам.

Другие рейтинги влиятельности за 2016 год можно посмотреть здесь