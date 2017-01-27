Самые влиятельные люди в петербургском парламенте - 2016
Однако дело не только и не столько в этом. Поменялись факторы влиятельности. Поскольку спикер ЗакСа Вячеслав Макаров добился абсолютной власти, главным таким фактором стало доверие с его стороны. Наличие же у депутата собственных ресурсов и собственных интересов превратилось, наоборот, в отягчающее обстоятельство.
1. По итогам сентябрьских выборов Вячеслав Макаров достиг в Мариинском дворце абсолютной и ничем не ограниченной власти. Его потенциальный конкурент внутри партии Сергей Анденко в последний момент по не нашедшей до сих пор внятного объяснения причине снялся с выборов, соратница Анденко Татьяна Захаренкова совершенно очевидно проиграла праймериз не без помощи Вячеслава Макарова. Не представлявшие угрозу, но, тем не менее, замеченные 4 года назад в преступных симпатиях к Константину Серову Андрей Черных и Виталий Мартыненко оказались единственными депутатами-единороссами, проигравшими выборы. Слишком умный Виталий Милонов отправлен в Думу. Вместо них избраны люди, в чьей лояльности спикер может не сомневаться – сам отбирал.
2. Денис Четырбок занял место Виталия Милонова – избрался в его округе и возглавил оставленный им комитет по законодательству ЗакСа. В прежние демократические времена этот комитет считался органом совершенно затрапезным, а теперь имеет ключевое значение, являясь главным разработчиком законов для всей фракции «Единой России» и, таким образом, всего ЗакСа. Денис Четырбок – классический пример нового поколения депутатов: выходец из окружения Вячеслава Макарова, сделавший карьеру в его аппарате и всем ему обязанный. Пользуется у него доверием.
3. Сергей Никешин, наоборот, пример вымирающего вида: человек, обладающий собственной историей и собственными весьма большими ресурсами. От того, чтобы разделить судьбу Сергея Анденко, его спасло, видимо, то, что Анденко занимался политикой и представлял для Вячеслава Макарова непосредственную угрозу. Никешин интересуется исключительно строительством и непосредственной угрозы не представляет. Но строительство – это единственная сфера, в которой ЗакС обладает реальными полномочиями. Поэтому Никешин – в верхней части рейтинга.
4. Последовательный либерал и оппозиционер Максим Резник упрочил свое положение и роль, которую играл и в прошлом созыве. Он, наверное, самый нужный депутат для Вячеслава Макарова. Статус лидера «Единой России» не позволяет спикеру выступать с критикой в адрес Смольного или его структур. Кроме того, такое поведение в любом случае не соответствует его психотипу. В то же время Макарову это бывает необходимо, и по мере того, как он, укрепившись в Мариинском дворце, будет распространять свою власть за его пределы, – все больше. Тогда как Максим Резник выступает с критикой власти легко и эффектно. Возможно, именно он запугал Смольный до такой степени, что отбил у него всякое желание заниматься сентябрьскими выборами.
5. Представитель ЛДПР Максим Яковлев в нынешнем созыве, как и в прошлом, возглавил ключевой Бюджетно-финансовый комитет. Если раньше передача такого важного комитета самой маленькой фракции выглядела как покупка лояльности (в прошлом созыве ЕР не хватало собственных голосов для принятия законов), то теперь партия власти в голосах ЛДПР не нуждается. Поэтому сохранение за собой БФК – личная заслуга Максима Яковлева.
6. Все последние годы Сергей Соловьев считался человеком, близким к Вячеславу Макарову. Поэтому то, что он получил вице-спикерское кресло, никого не удивило. Близость к спикеру и формально высокий пост могли бы поднять Соловьева и выше. Возможно, скоро он себя проявит.
7. Александр Тетердинко возглавляет фракцию «Единой России». Это, во-первых, важно потому, что он осуществляет оперативное руководство фракцией, принимающей все решения. А во-вторых, потому, что он не занял бы этот пост, не пользуясь полным доверием со стороны Вячеслава Макарова. При этом у Тетердинко есть собственная биография и собственные ресурсы.
8. Анатолий Дроздов прославился тем, что во время выборов в 2011 году на глазах всего избирательного участка пытался пропихнуть расческой в урну застрявшую там толстую пачку вброшенных бюллетеней. Благодаря чему стал звездой YouTube. Это, однако, никак не сказалось на его карьере. Более того, в глазах начальства Дроздов, видимо, зарекомендовал себя человеком решительным, способным оперативно принимать смелые управленческие решения. Не помешала эта история ему и стать вице-спикером. Что, очевидно, свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны Вячеслава Макарова.
9. Оксана Дмитриева стала депутатом ЗакСа вынужденно, но не потеряла присущей ей энергии. Эксперты по-разному оценивают ее перспективы, так как пока непонятно, в какой степени она сможет реализовать свой потенциал в провинциальных условиях нашего ЗакСа.
10. Фракция «Справедливой России» сократилась с 12 человек в прошлом созыве до 3 в нынешнем. Впрочем, сила ее бессменного лидера Алексея Ковалева не в числе депутатов (тем более что и раньше не все они его слушались), а в личной харизме и статусе главного специалиста по памятникам.
Другие рейтинги влиятельности за 2016 год можно посмотреть здесь
Справка:
Как составлялись эти рейтинги:
Рейтинг влиятельности по итогам 2016 года, составленный на основе экспертного опроса, – это очередное, девятое по счету исследование, которое «Город 812» проводит с 2008 года.
В составлении рейтингов приняли участие 44 эксперта. Главным критерием отбора экспертов была их посвященность в рассматриваемые вопросы. Список экспертов, за исключением тех, кто попросил об анонимности, приводится ниже.
Каждый эксперт оценивал только те номинации, в которых является специалистом. В составлении общего рейтинга мы просили принять участие всех экспертов. Под влиятельностью мы понимаем способность людей добиться принятия нужного решения в своей сфере и в городе вообще. Все опросы были открытыми.
Как и любой рейтинг влиятельности, этот является достаточно субъективным и скорее показывает, кто считается влиятельным в Петербурге, чем кто является им на самом деле.
Список экспертов, давших разрешение назвать их имена:
- Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
- Сергей Балуев, главный редактор журнала "Город 812";
- Елена Бодрова, исполнительный директор "Российской Гильдии управляющих и девелоперов";
- Игорь Бурдинский, предприниматель, управляющий партнер компании "Коринф";
- Николай Буров, директор музея-памятника "Исаакиевский собор";
- Алексей Волков, доцент кафедры административного и конституционного права юридического факультета РАНХиГС;
- Андрей Захаров, журналист;
- Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф";
- Виталий Милонов, депутат петербургского ЗакСа;
- Семен Михайловский, ректор Российской академии художеств им. И.Е. Репина;
- Ирина Начарова, начальник отдела по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»;
- Виктор Новиков, художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской;
- Василий Панкратов, экс-председатель комитета по культуре, глава ГМЗ "Гатчина";
- Татьяна Протасенко, научный руководитель социологического центра «Мегаполис»;
- Алексей Пучнин, экс-председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии;
- Алексей Разоренов, совладелец газеты «Мой район»;
- Максим Резник, депутат петербургского ЗакСа;
- Елена Рыйгас, магистр филологии, аспирантка Социологического института РАН;
- Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга»;
- Константин Сухенко, председатель городского комитета по культуре;
- Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село»;
- Вадим Тюльпанов, сенатор Совета Федерации;
- Сергей Шуб, гендиректор театра «Балтийский дом».
Полная версия рейтингов опубликована в первом в этом году номере журнала за 30.01.2017. http://www.online812.ru/