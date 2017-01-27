ВМС Украины заявили об обстреле судна Россией

Военно-морские силы Украины обвинили Россию в обстреле водолазного судна «Почаев». Заявление командования ВМС опубликовано на их странице в Facebook.

К посту прикреплены фотографии корабельной рубки и одного из краев судна, на которых видны следы от пуль.

«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, сделанных, как обычно, без каких-либо доказательств, у нас есть что показать — следы снайперских пуль», — говорится в заявлении ВМС. Подчеркивается, что, несмотря на подобные инциденты, украинские военные силы «стараются не идти на конфронтацию» и «проявлять сдержанность».

В сообщении отмечается также, что недавно «в некоторых средствах массовой информации» появилось заявление представителя руководства силовых структур России об обстреле водолазным судном «Почаев» буровых платформ «Черноморнефтегаза».

Об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины в ФСБ сообщили в воскресенье, 22 января. Замглавы пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев рассказал в интервью «Российской газете», что инцидент произошел 31 марта. Одно из украинских судов, по его словам, открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по буровой установке «Таврида». В ФСБ назвали случившееся «серьезной провокацией».