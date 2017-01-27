Еще
21:39 27.01.2017
Пришлите свою новость!
21:35
"Квадрат.ру": На загородном рынке заканчивается естественный отбор
21:29
Нефть дешевеет
21:13
Трамп позвонил президенту Мексики
21:06
ВТО назвала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза
20:07
В Финском заливе в тумане заблудились рыбаки
20:00
Куратор общественных проектов Кремля уйдет на работу в Минобрнауки
19:35
Пьяный водитель напал на полицейских в Приморском районе
19:27
Посол США в РФ: Антисемитские мифы в России полностью не исчезли
19:21
ВМС Украины заявили об обстреле судна Россией
19:20
Роспотребнадзор не нашел червей в детских новогодних подарках
19:14
В Дании назначат «цифрового посла» для переговоров с Apple и Google
19:10
В Пензе объявили режим ЧС
18:58
Минтруд пересмотрит запрет от 1974 года о работе женщин в шахтах
18:57
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 января
18:40
Поезд ОЖД протаранил выехавший на переезд автомобиль
18:40
Жалобу семьи Дель на органы опеки отказались рассматривать в суде
18:31
Скончался первый глава непризнанной ЛНР Валерий Болотов
18:25
В России вновь обнаружили сомнительный «Экзодерил»
18:14
Грузовик с металлом исчез по дороге из Петербурга в Череповец
18:08
Финляндия отказывается платить за "дыру" в бюджете ЕС после Brexit
18:08
Итоги конкурса на строительство Верховного суда за 29,5 млрд рублей отменены
17:59
В Венгрию могут начать поставлять российский газ
17:57
РЖД оценит экономические обоснования двух вариантов трассы "Аэроэкспресса" до Пулково
17:34
Из-за ASUS двое граждан Узбекистана не улетели из Пулково
17:30
Тенденция: новостройки в Петербурге становятся дороже готовых квартир
17:29
Советник Трампа: В администрации действительно обсуждается снятие санкций с России
17:23
Новые суточные билеты на транспорт использовали в Петербурге уже 140 тысяч раз
17:17
Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий
17:12
ПСВ отказался продавать «Зениту» своего полузащитника Дэйви Преппера
17:00
СК: Три с половиной миллиарда рублей составил ущерб, нанесенный группой Гайзера
16:45
О Дональде Трампе снимут байопик
16:39
Конгресс США попросили затруднить снятие санкций с России
16:28
Закон об отмене празднования 8 Марта и 9 Мая обсудят на Украине
16:17
В Барселоне хотят запретить строить отели
16:10
«ДП»: Акционеры «О'Кей» хотят продать сеть за 2 млрд долларов
16:00
Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище
15:59
«Квадрат»: Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
15:54
Двое пострадавших при пожаре на скалодроме Rock Town - в реанимации
15:37
ФАС: Контракт по стадиону на Крестовском на 950 млн заключили с нарушениями
15:26
Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза
15:23
Начальник Сыктывкарской транспортной полиции внезапно умер после совещания у начальства в Петербурге
15:17
СМИ: Действующий чемпион Голландии близок к переходу в «Зенит»
15:17
Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже
15:10
Лукашенко: Мы не собирамся воевать за независимость
15:05
Вице-губернатор Кириллов поддержал идею создания «Открытой сцены» в Петербурге
15:01
Одиннадцать миллиардов потратит бюджет на содержание Госдумы в 2017-м
15:00
Фиктивная жена 13 лет не пускала петербуржца в его квартиру
14:57
В Сбербанке на Невском открыли мемориальную доску сотрудникам блокадных сберкасс
14:55
Импортное нижнее белье проверят в Роскачестве
14:46
Штайнмайер ушел с поста главы МИД Германии, став кандидатом в президенты
14:46
В Петербурге в субботу ждут туман и гололед
14:41
Музыкант Евгений "АйАйАй" Федоров: Пусть музей будет музеем
14:33
Рак при диспансеризации в 2016-м стали выявлять в Петербурге в два раза чаще, чем год назад
14:13
Активист НОДа защитит депутата от провокаций на Марсовом поле
14:09
Василеостровский суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакия
13:33
Песков рассказал о деталях предстоящего разговора Путина и Трампа
13:29
Источники американских СМИ: У Трампа готов приказ о снятии санкций против России
13:23
Маурисио может покинуть «Зенит»
13:07
Amazon полностью распродал роман Оруэлла «1984» после инаугурации Трампа
13:00
"Ростелеком" закупит «виртуальной» военной техники на полмиллиарда
12:55
В память о блокадных днях в Петербурге горят Ростральные колонны
12:50
Горбачев: Все выглядит так, будто мир готовится к войне
12:42
Витамины «Компливит» признали допингом
12:41
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ в прошлом был хакером
12:34
В Красносельском районе нашли подпольный игровой зал
12:29
Google, Apple и Microsoft встали на учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг
12:25
Юным танцорам с инвалидностью помогают собирать деньги на танцевальные коляски
12:14
Госдума увеличила штрафы за нарушения в работе с персональными данными
12:06
Росавиация введет ограничения на полеты пассажирских лайнеров в Норильск
12:00
Захарова: Не присоединившиеся к режиму перемирия в Сирии подлежат уничтожению
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
27.01.2017 19:21

ВМС Украины заявили об обстреле судна Россией

Военно-морские силы Украины обвинили Россию в обстреле водолазного судна «Почаев». Заявление командования ВМС опубликовано на их странице в Facebook.

К посту прикреплены фотографии корабельной рубки и одного из краев судна, на которых видны следы от пуль.

«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, сделанных, как обычно, без каких-либо доказательств, у нас есть что показать — следы снайперских пуль», — говорится в заявлении ВМС. Подчеркивается, что, несмотря на подобные инциденты, украинские военные силы «стараются не идти на конфронтацию» и «проявлять сдержанность».

В сообщении отмечается также, что недавно «в некоторых средствах массовой информации» появилось заявление представителя руководства силовых структур России об обстреле водолазным судном «Почаев» буровых платформ «Черноморнефтегаза».

Об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины в ФСБ сообщили в воскресенье, 22 января. Замглавы пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев рассказал в интервью «Российской газете», что инцидент произошел 31 марта. Одно из украинских судов, по его словам, открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по буровой установке «Таврида». В ФСБ назвали случившееся «серьезной провокацией».

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп позвонил президенту Мексики
В Финском заливе в тумане заблудились рыбаки
Пьяный водитель напал на полицейских в Приморском районе
ВМС Украины заявили об обстреле судна Россией
В Пензе объявили режим ЧС
Поезд ОЖД протаранил выехавший на переезд автомобиль
Грузовик с металлом исчез по дороге из Петербурга в Череповец
Из-за ASUS двое граждан Узбекистана не улетели из Пулково
Двое пострадавших при пожаре на скалодроме Rock Town - в реанимации
Начальник Сыктывкарской транспортной полиции внезапно умер после совещания у начальства в Петербурге
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Евгений Федоров, Optimystica Orchestra. Фото: Михаил Огнев / Фонтанка

Музыкант Евгений "АйАйАй" Федоров: Пусть музей будет музеем

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Жан Татлян — о сыре и мафии от шоу-бизнеса

Мэр Хельсинки станцевал в честь 100-летия независимости Финляндии

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.