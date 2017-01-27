Нестационарное силовое поле Петербурга

Что происходит в прокуратуре, ФСБ, Следственном комитете и других силовых ведомствах. Когда на материальную частицу, то есть на вас, в пространстве действует сила, зависящая от времени, то такое силовое поле называют нестационарным. 2016 год изменил величины и направления в правоохранительном мире Петербурга. Попробуем написать его равенство.

Про прокуратуру

В Петербурге чаще облачно, отсюда и не видно, как совсем уж на северо-западной высоте за городом наблюдает заместитель Генпрокурора России, руководитель управления Генпрокуратуры нашего федерального округа Александр Гуцан. Продолжается это бессменно вот уже 10 лет, а, значит, его стабильность – признак мастерства. Помимо естественной рутинной работы у Гуцана есть два приоритета: мнение Юрия Чайки и коллег из ФСБ. Ну так уж он устроен, что их точкам зрения доверяет больше. Что в большинстве случаев скрыто от журналистов, но в спорных ситуациях является очень существенным рычагом для жизни города.

Совсем недалеко от кабинета Гуцана, что на Английской набережной с видом на Академию художеств, – окна другой величины, а за их шторами Исаакиевский собор. Там начинает свой очередной срок переназначенный указом президента 28 декабря прошлого года прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. Уж сколько нервозностей было, когда в конце 2016-го в Петербурге высадился десант ревизоров под предводительством замгенпрокурора Гриня, и перевести на литературный язык трудно. Но Сергей Иванович устоял, и его версия останется с нами еще на пятилетку.

Но есть нюанс. Неуютно себя ощущает его первый заместитель Эдуард Артюхов. И дело не в выговоре, что ему влепили по итогам той столь нашумевшей комплексной проверки. В конце года произошло великое событие, внешне с ним не связанное: был арестован за взятку в сто миллионов начальник отдела «Запад» ГУСБ МВД полковник Тимченко. В результате дальнейших проверок развалилось искусственно им сооруженное в марте 2016 года громкое игорное дело, по которому были арестованы несколько человек. И вот тут родились слухи, что Тимченко был тесно связан не только с ранее арестованным влиятельнейшим начальником Службы собственной безопасности СКР Максименко, но и пользовался особым уважением у Артюхова. Как сказал автору один из собеседников, знакомый с ситуацией, «от «игорки» надо держаться подальше».

Про Следственный комитет

В Следственном комитете Петербурга одна «радость». Очень для генерала Клауса неожиданно к нему четвертым, можно сказать – искусственным заместителем в конце года приходит с поста и.о. начальника СК Новгородской области Екатерина Гилина. Понятно, что она известна в Петербурге, так как долгое время проработала начальником СК Приморского района, но ведь именно для нее особым распоряжением Александра Бастрыкина упраздняется должность в СК Центрального района, чтобы создать четвертого заместителя Клаусу. Над ее функциями подумали да поручили ей криминалистику. Но плохо вы знаете Гилину, если думаете, что она удовлетворится.

руководитель Следственного комитета по Петербургу Александр Клаус Фото: Следственный комитет России

Гилина не нужна Клаусу. Во-первых, все помнят, как пару раз она старалась занять его место в бытность службы в Новгородской области. Во-вторых, ее позиции пошатнулись после ареста того же начальника Собственной безопасности СКР Максименко, с которым она была в теплых отношениях, а значит, любой руководитель регионального ведомства опасался конфликта с ней при таком пасьянсе.

И. о. руководителя СК по Новгородской области Екатерина Гилина Фото: Следственный комитет России

Не исключено, что придется найти неприятное на эту номенклатуру. Например, в ведомстве Северо-Западного СК у генерала Лоскутова находится в производстве провальное уголовное дело в отношении помощника Гилиной в бытность работы в Новгороде по линии Собственной безопасности. Оно было возбуждено давно, по ее инициативе, не без внимания того же столичного Максименко. В материалах дела разбирается как подчиненный Гилиной, превышая полномочия, следил за ней. Говорят, хорошо еще, что этот сотрудник, отсидев полгода, выпущен из-под стражи. Дело то пустое, если совсем не применить термин – незаконное. Так что по-разному можно развернуть прошлое.

Лоскутов Владимир. Фото: Следственный комитет России

Что касается самого СК СПб, то время диктует усиление начальников отделов – тех, кто отвечает за выявление преступлений в сфере органов власти. Так, всем правоохранительным органам уже хорошо известен начальник 3-го отдела (преступления силовиков) 2-го управления СК Антон Бесхмельницын. В полиции за глаза его называют Бесом. В самом ведомстве – Молотом Клауса. Но он вовсе не отмороженный. Наоборот – спокойный, с чувством юмора, разбирающийся в хитросплетениях процесса. И, что самое опасное, его не очень волнует статус будущего подозреваемого.

Про ФСБ

2016 год изменил внутреннюю атмосферу такого черного ящика, как ФСБ. Мало кто обратил внимание, что летом из состава Службы экономической безопасности выделили отдел «М». То есть контролирующих судебную и правоохранительную структуру города и области. История возвращается, так как отдел «М» – это приемник забытой 3-й службы КГБ, созданной после смерти Леонида Брежнева. И теперь она снова локальна. В Петербурге ее возглавил полковник Михаил Дубрава. И как мы видели, уже нанесен удар по начальнику отдела «Запад» ГУСБ МВД полковнику Тимченко. Его обвинение во взятке в сто миллионов стало нашим ответом найденным миллиардам столичного полковника полиции Захарченко.

Но самое главное, что в Управлении нашей Госбезопасности происходят ранее невиданные процессы. В самих стенах, причем не очень-то и конспирируясь, поджимают двух важных руководителей. Это касается начальника 2-го (таможенного) отдела Службы экономической безопасности Андреева и начальника 5-го (организованная преступность) отдела той же службы Лаврова. Раньше процессы «ликвидации» происходили по-другому : лицо приглашали, беседовали и задвигали куда-нибудь в действующий резерв. Как шутили: «Теперь ты там контрразведку контрразведывай». А сами понимаете, что, к примеру, в такой индустрии, как таможня, любое кадровое вертикальное решение – это событие имени финансовых потоков.

Но по-прежнему крепок влиятельный начальник СЭБ полковник Яковлев. И к Андрееву и к Лаврову он относится как к товарищам, с кем давно служит. Так что скорее Яковлев победит ротациями – Андреева на место Лаврова, Лаврова – в действующий резерв смотреть за налоговой службой, а оттуда сотрудника на место Андреева. Опыт и выдержка.

Действительно, в начале прошлого года с должности начальника 1-го (банковского) отдела СЭБ ушел на повышение полковник, Роман Седов. Став заместителем транспортной службы регионального УФСБ, он под Новый год заявил о себе арестом «вечного» шефа порта Усть-Луги, Валерия Израйлита.

Не спорим, было время мафии и экстремистов, и они делали новости. Теперь пришла пора госчиновникам определять заголовки в лентах СМИ.

Про область

Не спешите, глобальную полицию мы приберегли на конец. Пока же вспомним об окружении Петербурга.

Прокуратуру Ленобласти так качнуло при возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ведомства Станислава Иванова, что даже дрогнул в Генпрокуратуре РФ мощный заместитель Юрия Чайки Буксман. Ведь мало кто скрывал, что он ходатайствовал о его назначении в 47-й регион. В самом главном офисе Леноблпрокуратуры на Лесном проспекте все только начинается. Как всегда, пытаются выжить людей опального Иванова. Как всегда, это очень непросто. Не то чтобы не до надзора вообще, но КПД сегодня слабенькое. Все ждут указа президента о назначении Маркова, сейчас заместителя прокурора Москвы. Он всюду уже утвержден, даже областным ЗакСом. Скоро поглядим за манерами новой метлы.

Безусловно, на поверхность всплыло существование отдела «Запад» ГУСБ МВД. Разумеется, благодаря плохим новостям: арест за взятку в сто миллионов начальника подразделения полковника Тимченко, арест за мошенничество в другие сто миллионов двух помощников ключевого оперативника, подполковника Федосова, увольнение самого Федосова и увольнение заместителя того же отдела «Запад» полковника Дьячука. Короче, все ушли с фронта. Таким образом, грозная служба, совавшая нос даже в дела, не связанные с преступлениями полицейских, деморализована. Пусть временно, но эта карта бита.

Несмотря на то что территориально Управление на транспорте МВД по Северо-Западу кратно превосходит все силовые структуры, невзирая на то, что они обслуживают вокзалы города и аэропорт, на ведомство мало обращалось внимания репортерами. Но в начале 2017 года неожиданно умирает начальник структуры полковник Кострыкин. Тут же началась борьба за знаменитый возглас «Да здравствует, король!». В результате в Петербург приезжает сам начальник всей транспортной службы МВД генерал-лейтенант Шаробаров и недвусмысленно заявляет на совещании: мол, просьба не волноваться – никто из присутствующих здесь в начальники не попадет. Тем не менее внутри системы продолжаются интриги с элементами хаоса.

Если говорить о Следственном комитете Ленобласти, то он не на отшибе, как может показаться. Внутри него достаточно влиятельных дел. Но главное дело в личности его руководителя Алексея Маякова. Он не похож на коллег генералов. Внешне сжатый, в общении неуютный, на контакт неохотный, внутри очень эмоциональный. Так он через себя всегда пропускает гибель детей. Последний раз после исчезновения в конце января мальчика в Гатчине неделю каждое утро приезжал туда и вел совещания. Его надо знать. Но для тех, кто с ним готов подружиться для облегчения бизнеса, Маяков очень трудный.

Про полицию

Наконец, наше все – родная полиция. Тут слухов во столько раз больше, во сколько крупнее других она сама. Так, за истекший период раза четыре отправляли начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта Умнова в Москву. И каждый раз будто с президентом разговаривали. Тут языкам надо бы заметить : будьте системнее. Если и нужна Умнову столица, то только с должностью, что предусматривает звание генерал-полковника.

А такое место пока одно – это заместитель министра Ваничкин. Ведь он объективно болен и уходит. Что касается начальника полиции генерала Константина Власова, то его действительно пару раз сватали начальником в российские регионы, но уверяю вас, Петербург он не сдаст.

Главной же сенсацией было назначение начальника Главного следственного управления генерала Романова на шефа всего следствия МВД России. На его место запланирован недавно вернувшийся из Москвы, а ранее служивший в Петербурге полковник Дмитрий Кокошин. Какой бы он ни был, у него, при всем уважении, не та весовая категория, что у Романова. Если он и бретер, то восхитительно скрывал от общественности.

И все устали уже обсуждать уход из ГСУ несравненной Морозовой. Вот она была не просто начальником одного из экономических отделов Управления. Это был подполковник-легенда. Могла из черного смастерить белое, и наоборот. И показатели были выше всех, и оперативники ей кланялись, ну и себя не забывала. Это как в театре. Есть же такие актеры, после которых спектакли смотрятся по-другому.

Надо заканчивать полицейскую историю по Штирлицу. Чтобы последние слова запоминались. Так вот, всю вторую половину 2016 года продвинутая оргпреступность обсуждала заместителя начальника Управления уголовного розыска Олега Колесникова. То его центральный аппарат МВД склонил к написанию рапорта об отставке, то его арестовали, то он взметается куда-то ввысь. Тогда участиники этой вербальной забавы должны понимать, что в то же самое время ему присваивают полковника, а несколько человек из его гвардии – «заказного» отдела – плавно перемещаются на руководящие должности в отделах УУР и районах.

Про ФСИН и Нацгвардию

«Мы в конце пищевой цепочки», – сами над собой шутят в Управлении федеральной службы исполнения наказания Петербурга и Ленобласти. Я бы так не сказал. Кстати, 2016-й «Фонтанка» окрестила «тридцать шестым». За начальником ведомства тюрем и лагерей генералом Потапенко стоит его первый заместитель, на ком висит вся оперативная работа. Это полковник Чергин. В отличие от большинства бизнесменов и госчиновников, в правоохранительном мире к нему тянутся. Законные основания его планеты – они такие – любого можно в тепло, а можно и в стужу.

Все-таки кого-то не хватает. Нацгвардия. Слово сочное, похожее на итальянских карабинеров, а видим тех же изъятых из МВД сотрудников ОВО и ОМОН. Так вот, недавно в Петербурге были созданы несколько ситуаций, не попавших ни в информационные ленты, ни в служебные сводки. Сержанты Нацгвардии, схватившиеся на улицах города со старшими офицерами полиции, положили их на мокрый асфальт. То есть надели наручники на тех, кто только что был их безусловными начальниками. Это я к тому, что в самом низу так по бытовому, незаметно, а в космосе в случае чего можно и на генерала петлю накинуть.

Видите, как мудр наш Владимир Владимирович.

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Евгений Вышенков