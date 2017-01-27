В Дании назначат «цифрового посла» для переговоров с Apple и Google

Правительство Дании ввело должность «цифрового посла», которому предстоит заняться сотрудничеством с крупными IT-компаниями. Об этом в интервью Politiken сообщил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

Имена кандидатов пока не разглашаются. Целью «цифрового посла» будет сделать Данию привлекательной для зарубежных партнеров.

По мнению Самэульсена, интернет-корпорации становятся новыми нациями, а их рыночные стоимости приближаются к размерам крупнейших экономик отдельно взятых государств. Глава МИДа полагает, что финансовое влияние IT-бизнеса на Данию может быть сильнее, чем стран, с которыми у королевства есть «классические дипломатические связи».

Ранее житель Дании выиграл суд у Apple.