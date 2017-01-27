В Пензе объявили режим ЧС
Глава Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Пензе из-за нарушения подачи тепла после аварии, произошедшей на ТЭЦ-1, заявила официальный представитель губернатора Дина Черемушкина, передает РИА Новости.
«Губернатор области Иван Белозерцев объявил режим ЧС в Пензе», — сообщила она.
Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил, что нормальный режим теплоснабжения восстановят за сутки.
В Пензе ночью произошли новые прорывы теплотрасс. К тому времени без теплоснабжения оставались 165 домов.
Источник: "Газета.ру"