Минтруд пересмотрит запрет от 1974 года о работе женщин в шахтах

Министерство труда и социальной защиты обновит перечень из 456 работ, на которых запрещено использовать женский труд. «Минтрудом проводится работа по актуализации перечня, в том числе на предмет сокращения числа профессий, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин», — говорится в письме за подписью замдиректора департамента условий и охраны труда Татьяны Жигастовой, цитаты из которого 27 января публикует РБК.

Необходимость сокращать перечень в ведомстве объясняют изменением технологий производства и «социально-гигиенических условий труда» во многих сферах. Письмо адресовано главе ​Российского профессионального союза моряков Юрию Сухорукову. Организация ранее жаловалась в правительство на то, что женщины не могут быть членами экипажей судов. «У нас был съезд в декабре, там этот вопрос рассматривался. Мы направили резолюцию на имя премьера, премьер ее переслал в Минтруд», — рассказал РБК первый зампред профсоюза Игорь Ковальчук.

Как следует из резолюции, в профсоюз жаловались девушки, которые прошли обучение в мореходных училищах и речных техникумах, однако устроиться на работу не смогли. Активисты потребовали устранить дискриминацию и обязать работодателей создавать безопасные условия труда работникам любого пола.

В ведомстве «согласны пересмотреть этот список пока в части того, какие профессии из перечня устарели, какие исчезли, в каких поменялись условия труда», говорит Ковальчук. «Концептуально рассматривать вопрос о том, может ли женщина сама решить, стоит ли ей работать в шахте, в министерстве пока не готовы», — отметил он.

Сейчас Минтруд собирает предложения профсоюзов и экспертов, а также совместно с медиками «проводит работу по определению факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины», — подтвердили РБК в пресс-службе ведомства.

ООН в марте 2016 года сочла дискриминацией существование 456 работ, запрещенных правительством для женщин. Об этом говорилось в решении по жалобе россиянки Светланы Медведевой, опубликованном на сайте комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Медведева в 2005 году окончила Самарский речной колледж, где обучалась вождению водного транспорта. Когда она попыталась устроиться на работу в Самарское речное пассажирское предприятие, ей отказали, сославшись на правительственный перечень.

Медведева претендовала на должность моториста-рулевого. Санитарные нормы и правила причисляют эту работу к вредным из-за того, что «параметры шума превышают допустимый уровень». Однако в законодательстве не сказано, в чем опасность шума именно для женского здоровья, указывала Медведева. Она прошла три судебные инстанции, на всех уровнях ее жалобы были отклонены.