«Фонтанка» за 60 секунд — 27 января

Тот, кто в пятницу читает медленно, начнет отдыхать поздно. Мы не можем этого допустить. Вот вам стремительная «Фонтанка». Отдыхайте!

Писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов объяснил, кто правее в битве за Исаакий, почему высказывание Петра Толстого увеличит его капитализацию, чего добилась Россия в переговорах по Сирии и кого надо бить по попе, а кого — лучше не надо.

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков признался в том, что он — еврей. И доказал. Андрею Константинову тоже досталось.

В деле о пожаре, убившем двух человек и уничтожившем самый большой скалодром в Петербурге, стрелочником станет, скорее всего, сварщик.

Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Потому что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Смольный умный. Он не показывает никаких других документов на эту тему.

ФАС напустился на Крестовский стадион. При заключении контракта на подготовку стадиона к ЧМ-2018 нашлись нарушения. Договор на 950 млн рублей Смольный отдал «Метрострою» без конкурса.

Знаете, что такое bromance? Оно прямо сейчас происходит между Путиным и Трампом. Неплохая штука, на самом деле.

Петербург отмечает 74-ю годовщину операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Оказывается, в боях под Ленинградом засветились не только испанские добровольцы. В битве за Ладогу на стороне злодеев выступили итальянцы. Мало им не показалось.

Тысяча грузовых автомобилей каждые сутки торили ледовую трассу Дороги жизни, спасая людей от голода и смерти. Основным транспортом 190-километрового ледового пути стали грузовые "ГАЗ-АА" и "ЗИС-5", в народе именуемые «полуторками» и «трехтонками». Посмотрите на них.

«Зенит» отправился на второй тренировочный сбор в Испанию, где проведет 5 товарищеских матчей. Федор Погорелов анализирует прошлое, чтобы понять будущее.

Китайский Новый год, концерт в Исаакии, реконструкция победного салюта, гонки на собачьих упряжках, Киберфест. Тай-тай, налетай! С выходными вас.