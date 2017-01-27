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19:21 27.01.2017
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27.01.2017 18:57

«Фонтанка» за 60 секунд — 27 января

Тот, кто в пятницу читает медленно, начнет отдыхать поздно. Мы не можем этого допустить. Вот вам стремительная «Фонтанка». Отдыхайте!

Писатель, гендиректор АЖУРа Андрей Константинов объяснил, кто правее в битве за Исаакий, почему высказывание Петра Толстого увеличит его капитализацию, чего добилась Россия в переговорах по Сирии и кого надо бить по попе, а кого — лучше не надо.

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков признался в том, что он — еврей. И доказал. Андрею Константинову тоже досталось.

В деле о пожаре, убившем двух человек и уничтожившем самый большой скалодром в Петербурге, стрелочником станет, скорее всего, сварщик.

Василеостровский районный суд отказался рассматривать иск о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Потому что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Смольный умный. Он не показывает никаких других документов на эту тему.

ФАС напустился на Крестовский стадион. При заключении контракта на подготовку стадиона к ЧМ-2018 нашлись нарушения. Договор на 950 млн рублей Смольный отдал «Метрострою» без конкурса.

Знаете, что такое bromance? Оно прямо сейчас происходит между Путиным и Трампом. Неплохая штука, на самом деле.

Петербург отмечает 74-ю годовщину операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Оказывается, в боях под Ленинградом засветились не только испанские добровольцы. В битве за Ладогу на стороне злодеев выступили итальянцы. Мало им не показалось.

Тысяча грузовых автомобилей каждые сутки торили ледовую трассу Дороги жизни, спасая людей от голода и смерти. Основным транспортом 190-километрового ледового пути стали грузовые "ГАЗ-АА" и "ЗИС-5", в народе именуемые «полуторками» и «трехтонками». Посмотрите на них.

«Зенит» отправился на второй тренировочный сбор в Испанию, где проведет 5 товарищеских матчей. Федор Погорелов анализирует прошлое, чтобы понять будущее.

Китайский Новый год, концерт в Исаакии, реконструкция победного салюта, гонки на собачьих упряжках, Киберфест. Тай-тай, налетай! С выходными вас.


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27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
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27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
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27.01.2017 10:44

Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage

Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
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Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

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ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
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