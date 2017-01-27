Жалобу семьи Дель на органы опеки отказались рассматривать в суде

Зеленоградский суд Москвы 27 января отказался рассматривать жалобу семьи Светланы и Михаила Дель, из которой изъяли десять детей, на действия органов опеки, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Большакова, передает РИА Новости.

По ее словам, причиной этому стало нарушение правил судопроизводства. Большакова пояснила, что родители подали жалобу в рамках административного судопроизводства, в то время как оно должно было рассматриваться в рамках гражданского права.

Об изъятии детей из семьи стало известно 13 января. В столичном департаменте соцзащиты заявили, что дети якобы сталкивались с побоями. Московские власти приняли решение расторгнуть договор опеки с семьей. В отношении органов опеки было возбуждено уголовное дело. По версии следователей, соцслужбы не смогли заблаговременно выявить возможную угрозу для жизни и здоровья детей. 18 января уголовное дело о побоях было возбуждено в отношении Михаила Деля.

В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение об изъятии десятерых детей было поспешным. В поддержку семьи также выступила правозащитная группа «Команда 29», представители которой заявили о неправомерности действий органов опеки. Юристы правозащитной группы обжаловали действия соцслужб в суде.

В среду, 25 января, полиция произвела обыск в квартире семьи Дель. Действия полиции были связаны с делом о побоях, которое было возбуждено против отца семейства Михаила Деля.