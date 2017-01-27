Скончался первый глава непризнанной ЛНР Валерий Болотов
Первый глава непризнанной ЛНР Валерий Болотов скончался 27 января, причины его смерти выясняются. Информацию об этом подтвердил РБК экс-глава ДНР Александр Бородай и еще один источник, близкий к Болотову.
Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, но причины смерти ему неизвестны. Второй источник также не знает, что послужило причиной смерти.
«Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. «Как глава союза, выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, — сказал РБК экс-премьер непризнанной Донецкой народной республики. — Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но, тем не менее, это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР».
По словам Бородая, Союз добровольцев Донбасса предложит властям ЛНР поставить Болотову памятник.
Источник: РБК
Справка:
В апреле 2014 года на народном сходе жителей Луганска Валерий Болотов был избран временно исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров «армии Юго-Востока». 14 августа 2014 год ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий, позже подписавший минские соглашения.
Болотов — уроженец города Стаханова Луганской области. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.
Последнее публичное интервью Болотова взяло агентство «Росбалт». В нем экс-глава ЛНР жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.