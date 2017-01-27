Скончался первый глава непризнанной ЛНР Валерий Болотов

Первый глава непризнанной ЛНР Валерий Болотов скончался 27 января, причины его смерти выясняются. Информацию об этом подтвердил РБК экс-глава ДНР Александр Бородай и еще один источник, близкий к Болотову.

Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, но причины смерти ему неизвестны. Второй источник также не знает, что послужило причиной смерти.

«Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. «Как глава союза, выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, — сказал РБК экс-премьер непризнанной Донецкой народной республики. — Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но, тем не менее, это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР».

По словам Бородая, Союз добровольцев Донбасса предложит властям ЛНР поставить Болотову памятник.