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Петербург-2016 в людях и цифрах
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31.01.2017 10:10
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Самые влиятельные чиновники Петербурга - 2016

Рейтинг влиятельности, ежегодно составляемый журналом «Город 812», традиционно представляет «Фонтанка». Эксперты оценивали влиятельность медийных персон,городских чиновников, депутатов ЗакСа, бизнесменов, силовиков, учреждений здравоохранения.
Самые влиятельные чиновники Петербурга - 2016

Впервые в новейшей истории Смольный никак не участвовал в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Это весьма благородное и демократичное поведение негативным образом сказалось на рейтинге тех чиновников, кто, согласно представлениям экспертов, должен был выборы курировать. Кажется, что единственные вопросы, реально волновавшие Смольный в прошлом году, – это исполнение федеральных поручений вроде присвоения мосту имени Ахмата Кадырова. Но главное, конечно, – строительство стадиона на Крестовском. В итоге стадион к концу года как бы построили, но при этом еще продолжают строить.

Обитатели Смольного (за исключением Игоря Албина), в соответствии с нравами нынешнего правления, старались никак не напоминать публике о своем существовании. Это очень осложняло жизнь нашим экспертам. При советской власти западным советологам в аналогичной ситуации помогал порядок расстановки членов Политбюро на мавзолее во время демонстраций. Но у нас нет мавзолея и на демонстрации наши чиновники не ходят. Только если на крестный ход.

"Фонтанка.ру"

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1. Игорь Албин вольно или невольно оказался в роли рыцаря, который должен или победить дракона и стать героем, или погибнуть. В роли дракона выступает стадион. Предыдущий куратор строительства Марат Оганесян в битве с драконом уже проиграл – и теперь выступает в роли подсудимого. Сменивший его Игорь Албин не сидел сложа руки – заменил генподрядчика, заставил трудиться все подведомственные ему комитеты и ГУПы (а их очень немало) на стройке. В общем, демонстрировал большую активность и чудеса ручного управления. Из прочего – во время выборов он хоть и не публично, но и не тайно симпатизировал спикеру Вячеславу Макарову, тогда как остальной Смольный формально был в другом лагере.

2. От вице-губернатора Александра Говорунова все ждали противодействия на выборах Вячеславу Макарову. Но он никак не противодействовал – до такой степени, что и те немногочисленные кандидаты, которые считались смольнинскими, выборы в большинстве проиграли. Даже если Александр Говорунов на самом деле никому противодействовать и не собирался, все равно в глазах политизированной общественности он не выглядит выигравшей стороной.

3. Начальник аппарата губернатора сама по себе должность весьма важная. Кроме того, говорят, что Давид Адамия неплохо знаком с сыном губернатора и имеет дополнительные факторы влиятельности. Считается, что, кроме прочего, он отвечает за пиар губернатора.

4. Михаил Мокрецов является куратором Комитета имущественных отношений и Комитета финансов, который формирует бюджет. Таким образом, в руках Мокрецова два ключевых с точки зрения управления экономикой города направления – имущество и финансы. Это как слияние в одно тело Осеевского и Молчанова при Валентине Матвиенко. Такие полномочия могли бы поднять Мокрецова в рейтинге на место куда более высокое, чем то, которое он занимает. Но никто не видел, как он своими полномочиями пользуется.

5. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры занимается массой важных проектов – от строительства дорог, мостов и метрополитенов до организации велодорожек и платных парковок. Понятно, что проекты эти затратные, поэтому бюджет комитета один из самых крупных в Смольном. Сергей Харлашкин стал главой комитета, переехав в Петербург из Москвы, еще при прежнем кураторе строительной отрасли Марате Оганесяне, ныне находящемся под арестом, но ужился и с новым куратором – Игорем Албиным.

6. Управление Федеральной антимонопольной службы не входит в структуру Смольного, но ее глава Вадим Владимиров сделал все для того, чтобы попасть в рейтинг влиятельных чиновников. Весь год он отменял конкурсы на строительство дорог, в том числе те, по которым контракты были уже заключены, смело учил жизни чиновников, занимающихся рекламой, культурой и прочими важными вещами. В общем, оказывал большое влияние на жизнь чиновников и государственных подрядчиков.

7. Главный архитектор города впервые попадает в рейтинг влиятельности чиновников. Однако у Владимира Григорьева были на это основания: скажем, при обсуждении нового проекта ПЗЗ он озвучил норму, ограничивающую высоту застройки по всему городу 40 метрами. Несмотря на сопротивление строительного лобби, она была утверждена правительством. Это – наиболее известное, но не единственное его нововведение. С некоторых пор он напрямую подчиняется губернатору. Впрочем, не из-за каких-то интриг, а потому что так повелело федеральное законодательство.

8. Глава Комитета по благоустройству Владимир Рублевский был главным героем зимы-2016, так как велел не посыпать снег солью. Тем самым продемонстрировал политическую волю – ведь если бы общественное мнение сочло эксперимент неудавшимся, на него посыпались бы все шишки. Однако все прошло хорошо, горожане радовались чистому снегу, и в сентябре Рублевский уже стал членом городского правительства.

9. Игорь Дивинский хотя формально и не является больше городским чиновником (в сентябре он избран в Думу), остается близким к Георгию Полтавченко человеком и, как считают эксперты, сохраняет определенное влияние.

10. Глава Невского района Константин Серов, как думали некоторые, мог бы повести на выборы в ЗакС просмольнинскую команду депутатов, реши Смольный поиграть в выборы. Но Смольный в выборы не играл, Серов сам никуда не избирался и единственный его вклад – от Невского района в Думу избирался Игорь Дивинский. После выборов Серов, сохраняя за собой должность главы района, вошел в состав городского правительства.

Комментарий

Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института РАН:

– Первое, что можно сказать: наиболее заметны чиновники, занимающиеся федеральными проектами, а именно – многострадальным стадионом. Речь не только о первых лицах, которые его строят. Но и основные пострадавшие у нас пострадали из-за него. Я имею в виду в первую очередь Марата Оганесяна.

Обращает на себя внимание еще одна закономерность: чиновник, ушедший из органов исполнительной власти в парламент, резко теряет в своей влиятельности. Это довольно точно отражает соотношение сил исполнительной и законодательной властей в России. Ну и, кроме того, заметно, что наиболее влиятельны, по крайней мере, в нашем городе, чиновники, которые так или иначе связаны с федеральной властью и происходят из силовых ведомств.

Другие рейтинги влиятельности за 2016 год можно посмотреть здесь

Справка:

Как составлялись эти рейтинги:

Рейтинг влиятельности по итогам 2016 года, составленный на основе экспертного опроса, – это очередное, девятое по счету исследование, которое «Город 812» проводит с 2008 года.

В составлении рейтингов приняли участие 44 эксперта. Главным критерием отбора экспертов была их посвященность в рассматриваемые вопросы. Список экспертов, за исключением тех, кто попросил об анонимности, приводится ниже.

Каждый эксперт оценивал только те номинации, в которых является специалистом. В составлении общего рейтинга мы просили принять участие всех экспертов. Под влиятельностью мы понимаем способность людей добиться принятия нужного решения в своей сфере и в городе вообще. Все опросы были открытыми.

Как и любой рейтинг влиятельности, этот является достаточно субъективным и скорее показывает, кто считается влиятельным в Петербурге, чем кто является им на самом деле.

Список экспертов, давших разрешение назвать их имена:

- Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга;

- Сергей Балуев, главный редактор журнала "Город 812";

- Елена Бодрова, исполнительный директор "Российской Гильдии управляющих и девелоперов";

- Игорь Бурдинский, предприниматель, управляющий партнер компании "Коринф";

- Николай Буров, директор музея-памятника "Исаакиевский собор";

- Алексей Волков, доцент кафедры административного и конституционного права юридического факультета РАНХиГС;

- Андрей Захаров, журналист;

- Елена Кальницкая, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф";

- Виталий Милонов, депутат петербургского ЗакСа;

- Семен Михайловский, ректор Российской академии художеств им. И.Е. Репина;

- Ирина Начарова, начальник отдела по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»;

- Виктор Новиков, художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской;

- Василий Панкратов, предеседатель комитета по культуре;

- Татьяна Протасенко, научный руководитель социологического центра «Мегаполис»;

- Алексей Пучнин, экс-председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

- Алексей Разоренов, совладелец газеты «Мой район»;

- Максим Резник, депутат петербургского ЗакСа;

- Елена Рыйгас,магистр филологии, аспирантка Социологического института РАН;

- Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга»;

- Константин Сухенко, председатель городского комитета по культуре;

- Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село»;

- Вадим Тюльпанов, сенатор Совета Федерации;

- Сергей Шуб, гендиректор театра «Балтийский дом».

Полная версия рейтингов опубликована в первом в этом году номере журнала за 30.01.2017. http://www.online812.ru/


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