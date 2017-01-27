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27.01.2017 18:08

Итоги конкурса на строительство Верховного суда за 29,5 млрд рублей отменены

Тендер на строительство здания Верховного суда на Петроградской стороне в Петербурге отменен. ФГУП «Строительное объединение» Управделами президента отменило тендер согласно предписанию, выданному Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Информация об отказе от конкурса 27 января опубликована на сайте госзакупок.

ФАС предписала аннулировать тендер до 31 января. Поводом для этого стала жалоба претендента на контракт ПСБ «Жилстрой», указано в документе.

Конкурс со стартовой стоимостью 29,5 млрд рублей был объявлен в декабре 2016-го. Подрядчик должен был до конца 2019 года возвести здания Верховного суда, судебного департамента и Дворец танцев Бориса Эйфмана на проспекте Добролюбова, 14. В январе победителем признали УК «Кредо» Михаила и Аси Борисовых. Компания известна строительством резиденций для президента.

Компания ПСБ «Жилстрой» Людмилы Коган, не допущенная к конкурсу, пожаловалась на работу комиссии в ФАС. 23 января антимонопольщики предписали провести тендер заново.

«Строительное объединение» 26 января подвело итоги еще одного конкурса — на возведение жилья для работников суда за 6 млрд рублей. Победителем стала ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.


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