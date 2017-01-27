В Венгрию могут начать поставлять российский газ

Российский газ уже через несколько лет может начать поступать в Венгрию. Возможные поставки российского газа в эту страну после 2021 года обсудят на встрече Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает 27 января Reuters.

По словам министра, Венгрия намерена сотрудничать с Россией в этой сфере. Как считают в венгерском правительстве, Россия является более надежным партнером, чем европейские страны. Министр также высказался по вопросу отмены антироссийских санкций, заявив, что они "бесполезны", и выразив сожаление по поводу сокращения российской экономики. Сийярто считает, что Россия не представляет угрозы для Венгрии – как и для НАТО; по мнению министра, атаковать любую страну НАТО было бы не в российских интересах.

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана пройдет в Будапеште 2 февраля.